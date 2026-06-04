Cape Fear, arriva la serie con Amy Adams e Javier Bardem: cosa sapere

Debutta il 5 giugno su Apple TV+ Cape Fear, miniserie con Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson basata sul romanzo The Executioners di John D. MacDonald del 1957 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie creata da Nick Antosca - con la produzione esecutiva anche dei Premi Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg - è il primo adattamento del libro per il piccolo schermo, mentre al cinema la storia è già approdata nel 1962 e nel 1991.

Nella sinossi ufficiale della miniserie su Apple TV+ si legge: “Una tempesta si abbatte su Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), una coppia di avvocati felicemente sposata, quando il famigerato assassino Max Cady (Javier Bardem), che hanno contribuito a mettere dietro le sbarre, viene rilasciato e decide di vendicarsi”.

Il film del 1962

Nel 1962 uscì Cape Fear, primo adattamento cinematografico dell’omonimo libro di MacDonald, diretto da J. Lee Thompson e basato sulla sceneggiatura di James R. Webb. Nel film l’avvocato Bowden (che qui di nome fa Sam) ha il volto di Gregory Peck e sua moglie (che qui si chiama Peggy) quello di Polly Bergen, mentre l’assassino Max Cady è interpretato da Robert Mitchum. Thompson era un grande appassionato di Alfred Hitchcock: alcuni collaboratori del regista di Psyco si occuparono della scenografia e del montaggio di Cape Fear, mentre la colonna sonora venne scritta da Bernard Herrmann che lavorò con Hitchcock dal 1955 al 1964.

Il film del 1991

Nel 1991 uscì un remake del film di Thompson, diretto da Martin Scorsese e prodotto da Steven Spielberg, ora produttori esecutivi della serie in arrivo su Apple TV+. Intitolato sempre Cape Fear, ha come protagonisti Robert De Niro nei panni di Max Cady e Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis che interpretano i coniugi Bowen e la loro figlia Danielle. Nella pellicola tornano anche Robert Mitchum nel ruolo del tenente Elgart e Gregory Peck in quello di Lee Heller. Cape Fear fu un successo e diventò il primo film di Scorsese a incassare più di 100 milioni di dollari, mentre Robert De Niro e Juliette Lewis furono candidati come Miglior attore e Miglior attrice non protagonista sia ai Golden Globe che agli Oscar.