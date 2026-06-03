L'attore gallese aveva interpretato l’agente dell’FBI Wilson nel sequel Twin Peaks: Il ritorno del 2017. Si è spento improvvisamente il 27 maggio 2026 in circostanze non ancora del tutto chiarite

L’attore gallese Owain Rhys Davies, noto per aver interpretato l’agente dell’FBI Wilson nella serie tv Twin Peaks: Il ritorno del 2017 (il revival dell’iconica serie tv I segreti di Twin Peaks di David Lynch, che ha recitato insieme a lui in tre episodi nel ruolo del vicedirettore dell’FBI Gordon Cole), è morto improvvisamente il 27 maggio 2026 all’età di 44 anni. “È con profonda tristezza che io e mio padre annunciamo la scomparsa di mio fratello, Owain”, ha scritto su Instagram il fratello Rhodri Davies. “Questa notizia sarà un duro colpo per molti. Sebbene ci siano ancora domande senza risposta riguardo alle circostanze della sua morte, al momento sappiamo che Owain è deceduto improvvisamente, naturalmente e serenamente. La portata dell’amore, dell’amicizia e della generosità di Owain è stata immensa. La valanga di messaggi che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni è stata profondamente commovente e testimonia l’impatto che ha avuto su così tante vite”. L’account fan di Twin Peaks ha invece condiviso una foto di Davies e Lynch sul set. “I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene”, recita la didascalia. “Grazie per aver fatto parte del mondo di Twin Peaks, Agente Wilson”.

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LA CARRIERA Nato il 20 maggio 1982 a Cardiff, nel Galles, Owain Rhys Davies si era diplomato alla Bro Myrddin Welsh Comprehensive School e aveva poi frequentato il Liverpool Institute for Performing Arts, dove aveva conseguito la laurea in Recitazione. In seguito, aveva studiato anche all’American Academy of Dramatic Arts. Nel 2003 aveva iniziato la carriera in teatro nel musical Mamma Mia! e aveva proseguito in altre opere come Il mago di Oz, Il re leone, Something Rotten! e Grease, fino alla recente interpretazione di una drag queen nel musical Grindr Help Desk. Nel 2006 aveva anche intrapreso la carriera cinematografica nella serie tv drammatica Cowbois ac Injans e, successivamente, aveva recitato nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The OA e negli show My Dead Ex e Twin Peaks – Il ritorno, nonché nei film Alice attraverso lo specchio (2010) con Johnny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway ed Helena Bonham Carter, Viking Siege (2017), The Relationtrip (2017) e A Serial Killer’s Guide to Life (2019). Approfondimento David Bowie attore: film e ruoli al cinema, dieci anni dopo la morte