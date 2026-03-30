Morto a 42 anni Alex Duong, comico e attore di Blue Bloods

Dopo oltre un anno di lotta contro un tumore raro e aggressivo ai tessuti molli, Duong si è spento all'ospedale St. John's di Santa Monica circondato dai suoi cari

Alex Duong, comico, attore e sceneggiatore statunitense noto per il suo ruolo nella serie CBS Blue Bloods, è morto il 28 marzo all'età di 42 anni. Dopo oltre un anno di lotta contro un tumore raro e aggressivo ai tessuti molli, si è spento all'ospedale St. John's di Santa Monica, circondato dai suoi cari. Lascia la moglie Christina e la figlia di cinque anni, Everest.

Una carriera costruita tra stand-up e televisione

Comico, scrittore e attore con base a Los Angeles, Alex Duong era membro della SAG-AFTRA dal 2009. Negli anni, aveva costruito una carriera solida su due fronti paralleli: quello televisivo e quello della stand-up comedy. Tra i suoi ruoli più riconoscibili c'è quello del criminale Sonny Le in tre episodi di Blue Bloods, in cui recitava al fianco di Donnie Wahlberg nei panni di Danny Reagan. Il suo curriculum comprende anche apparizioni in serie come Tutti odiano Chris, Dexter, Febbre d'amore e Pretty Little Liars, oltre a un contributo come autore per gli Historical Roasts di Netflix.

Originario di Dallas, Duong aveva inizialmente intrapreso un percorso in medicina, prima che le sue capacità di scrittura venissero notate dai produttori. Nella sua città d'adozione, Los Angeles, era diventato una presenza fissa al Comedy Store, dove lavorava anche come addetto all'ingresso, immerso ogni giorno nella comunità dei comici.

Prima della diagnosi, era in procinto di esibirsi in 41 stati nel corso del 2025, con alcune date in compagnia del comico Ronny Chieng.