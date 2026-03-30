Morto a 42 anni Alex Duong, comico e attore di Blue Bloods

Dopo oltre un anno di lotta contro un tumore raro e aggressivo ai tessuti molli, Duong si è spento all'ospedale St. John's di Santa Monica circondato dai suoi cari
Alex Duong, comico, attore e sceneggiatore statunitense noto per il suo ruolo nella serie CBS Blue Bloods, è morto il 28 marzo all'età di 42 anni. Dopo oltre un anno di lotta contro un tumore raro e aggressivo ai tessuti molli, si è spento all'ospedale St. John's di Santa Monica, circondato dai suoi cari. Lascia la moglie Christina e la figlia di cinque anni, Everest.
Una carriera costruita tra stand-up e televisione
Comico, scrittore e attore con base a Los Angeles, Alex Duong era membro della SAG-AFTRA dal 2009. Negli anni, aveva costruito una carriera solida su due fronti paralleli: quello televisivo e quello della stand-up comedy. Tra i suoi ruoli più riconoscibili c'è quello del criminale Sonny Le in tre episodi di Blue Bloods, in cui recitava al fianco di Donnie Wahlberg nei panni di Danny Reagan. Il suo curriculum comprende anche apparizioni in serie come Tutti odiano Chris, Dexter, Febbre d'amore e Pretty Little Liars, oltre a un contributo come autore per gli Historical Roasts di Netflix.
Originario di Dallas, Duong aveva inizialmente intrapreso un percorso in medicina, prima che le sue capacità di scrittura venissero notate dai produttori. Nella sua città d'adozione, Los Angeles, era diventato una presenza fissa al Comedy Store, dove lavorava anche come addetto all'ingresso, immerso ogni giorno nella comunità dei comici.
Prima della diagnosi, era in procinto di esibirsi in 41 stati nel corso del 2025, con alcune date in compagnia del comico Ronny Chieng.
La malattia
La diagnosi, per Alex Doung, è arrivata all'inizio del 2025, quando il suo manager si accorse che aveva un occhio gonfio e scolorito. Gli esami rivelarono un rabdomiosarcoma alveolare, una forma rara e aggressiva di tumore ai tessuti molli. La notizia si diffuse rapidamente nella comunità comica di Los Angeles, che si mobilitò con generosità: nell'agosto scorso il locale Largo organizzò un evento benefico a suo sostegno, con la partecipazione di nomi come Ronny Chieng, Andrea Jin e Atsuko Okatsuka.
Nella notte tra venerdì e sabato, Duong è entrato in shock settico ed è morto sabato mattina all'ospedale St. John's di Santa Monica.
Nonostante il peggioramento delle condizioni, ha fatto in tempo a salutare la figlia Everest.