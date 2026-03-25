Vanina - Un vicequestore a Catania, chi è Giusy Buscemi e quali sono i suoi film più noti
Ecco cosa sapere sull'attrice ed ex modella italiana (vincitrice della 73ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2012) che interpreta il ruolo della protagonista nella miniserie tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia. Si conclude stasera su Canale 5 la seconda stagione dello show in cui l'attrice veste i panni di Vanina Guarrasi. Dalla laurea in lettere e filosofia ai film come Smetto quando voglio e Arrivano i prof, ecco cosa conoscere di Giusy Buscemi
A cura di Camilla Sernagiotto