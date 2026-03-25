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Tra il 2015 e il 2016, Giusy Buscemi è nel cast della miniserie C'era una volta Studio Uno. Si tratta di una miniserie televisiva italiana in due puntate, co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Attorno alla produzione della trasmissione Studio Uno, si dipanano le storie professionali e personali di Giulia, Rita ed Elena. Le tre giovani donne si trovano a lavorare tutte e tre per il programma, con ruoli diversi. Giusy Buscemi delle tre interpreta Elena Cecere, mentre le altre sono interpretate da Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo.