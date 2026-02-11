Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio, trama e cast della serie tv

Madelyn Keys interpreta Adriana Russo, la protagonista, pattinatrice diciassettenne che punta ai Campionati del Mondo dopo un infortunio e una rottura che le hanno cambiato la carriera. Cale Ambrozic è Brayden Elliott, il nuovo e talentuoso partner di Adriana, inizialmente considerato un "idiota arrogante", ma che in realtà rappresenta il suo biglietto d'ingresso per le Olimpiadi. Olly Atkins è Freddie O'Connell, ex partner ed ex fidanzato della protagonista. Nel cast di Finding her edge troviamo anche Alexandra Beaton nel ruolo di Elise Russo, sorella maggiore di Adriana, la cui carriera di pattinatrice è stata interrotta da un brutto infortunio. Alice Malakhov è Maria, la minore delle sorelle Russo, che vive all'ombra della sua famiglia di pattinatori. Ci sono poi Harmon Walsh nei panni di Will Russo, il patriarca della famiglia, iper-concentrato sul mantenimento della loro tradizione di pattinatori, e Millie Davis nel riolo di Riley Monroe, l'attuale compagno di pattinaggio di Freddie.