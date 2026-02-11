Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio, trama e cast della serie tv

Introduzione
La serie tv, approdata su Netflix il 22 gennaio (e visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), è stata fin da subito un successo. Tanto che, la seconda stagione, è già stata confermata
Quello che devi sapere
La trama
Finding Her Edge segue la storia di Adriana Russo, pattinatrice artistica diciassettenne, che torna a gareggiare dopo una pausa dovuta alla morte della madre e alle difficoltà della sua famiglia. I Russo sono eredi di una tradizione di pattinaggio sul ghiaccio, ma il loro storico impianto è in crisi finanziaria e rischia la chiusura. Per aiutare la famiglia, Adriana accetta di allenarsi con un nuovo partner, Brayden, e con lui finge una relazione fuori dal ghiaccio per attirare sponsorizzazioni e mantenere a galla il loro rink. Tuttavia, il ritorno del suo ex partner e primo amore, Freddie, complica la situazione: Adriana si trova divisa tra l’ambizione sportiva, la lealtà verso la famiglia e i sentimenti contrastanti.
Il romanzo
Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio è tratta dall'omonimo romanzo young adult scritto da Jennifer Iacopelli e pubblicato nel febbraio 2022. La storia esplora temi come l’ambizione personale, la lealtà verso la famiglia e il complicato equilibrio tra carriera e amore, mentre la protagonista affronta un complicato triangolo amoroso col suo nuovo partner di pattinaggio e il suo primo amore. Inoltre, il romanzo stesso è liberamente ispirato a Persuasione di Jane Austen, a cui rimanda per il tema delle seconde possibilità e delle scelte di cuore, pur inserendo la storia in un contesto moderno e sportivo.
Il cast
Madelyn Keys interpreta Adriana Russo, la protagonista, pattinatrice diciassettenne che punta ai Campionati del Mondo dopo un infortunio e una rottura che le hanno cambiato la carriera. Cale Ambrozic è Brayden Elliott, il nuovo e talentuoso partner di Adriana, inizialmente considerato un "idiota arrogante", ma che in realtà rappresenta il suo biglietto d'ingresso per le Olimpiadi. Olly Atkins è Freddie O'Connell, ex partner ed ex fidanzato della protagonista. Nel cast di Finding her edge troviamo anche Alexandra Beaton nel ruolo di Elise Russo, sorella maggiore di Adriana, la cui carriera di pattinatrice è stata interrotta da un brutto infortunio. Alice Malakhov è Maria, la minore delle sorelle Russo, che vive all'ombra della sua famiglia di pattinatori. Ci sono poi Harmon Walsh nei panni di Will Russo, il patriarca della famiglia, iper-concentrato sul mantenimento della loro tradizione di pattinatori, e Millie Davis nel riolo di Riley Monroe, l'attuale compagno di pattinaggio di Freddie.
La seconda stagione
La prima stagione di Finding her edge 1 ha superato i 12 milioni di visualizzazioni (e, come conseguenza, il romanzo da cui è tratto ha venduto il 500% di copie in più). L'annuncio della seconda stagione, dunque, non è stato una sorpresa. Tuttavia, al momento, un sequel del romanzo non c'è. Cosa succederà in Finding her edge 2 è dunque tutto da scoprire.