Free Bert, trama, cast e trailer della serie tv comica di Netflix

Introduzione
Dal 22 gennaio 2026, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha arricchito il suo catalogo comico con Free Bert, una serie televisiva che mescola ironia familiare e situazioni grottesche, pronta a catturare gli spettatori con il ritratto esagerato di una vita familiare fuori controllo. La produzione si propone come un’indagine ironica e spassosa sulle dinamiche domestiche e sulle sfide dell’essere genitore, mostrando con humour le difficoltà di conciliare autenticità e adattamento a un contesto sociale esclusivo.
Con una combinazione di comicità fisica, situazioni imbarazzanti e momenti di sincera tenerezza, Free Bert promette di coinvolgere sia gli appassionati della stand-up comedy sia chi cerca storie familiari contemporanee raccontate con leggerezza e verve. La serie, oltre a divertire, offre uno sguardo satirico sulle pressioni sociali, sulle apparenze e sui codici comportamentali imposti da ambienti elitari come quello di Beverly Hills, trasformando ogni tentativo di normalità in un vero e proprio spettacolo comico
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Free Bert, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
La serie tv Free Bert racconta le giornate di Bert Kreischer, noto comico e padre di famiglia, la cui vita apparentemente ordinaria è in realtà un turbinio di caos e imprevisti. Quando Bert si trova costretto a iscrivere le sue figlie, Georgia e Ila, in una rinomata scuola privata di Beverly Hills, la famiglia si scontra con un mondo del tutto nuovo, dominato da formalità, apparenze e giudizi costanti.
L’inserimento in questo contesto si rivela un’impresa ardua. Bert cerca in ogni modo di conformarsi agli standard di un “genitore modello”: partecipa alle attività scolastiche, adotta abiti formali e tenta di moderare il suo linguaggio, ma ogni sforzo si conclude in risultati disastrosi in maniera esilarante. Le figlie oscillano tra affetto e imbarazzo nei confronti del padre, mentre la moglie LeeAnn cerca di mediare tra le eccentricità di Bert e le pressioni sociali dell’ambiente in cui si sono ritrovati. La serie dipinge con humour le difficoltà di conciliare autenticità e conformismo, mettendo in scena una famiglia che deve navigare tra caos e decoro.
Cast principale
In Free Bert, a vestire i panni del protagonista è lo stesso Bert Kreischer, che interpreta una versione amplificata e romanzata di sé.
Al suo fianco, Arden Myrin interpreta la moglie LeeAnn, mentre le figlie Georgia e Ila sono interpretate rispettivamente da Ava Ryan e Lilou Lang. La serie si propone come uno specchio ironico della famiglia reale di Kreischer, mostrando in chiave comica le dinamiche familiari e le sfide quotidiane.
Produzione e sceneggiatura
La sceneggiatura e la produzione esecutiva della serie tv Free Bert sono curate da Bert Kreischer insieme a Jarrad Paul e Andy Mogel. Paul e Mogel dirigono tutti e sei gli episodi della serie, prodotta direttamente da Netflix.
La struttura narrativa punta a mescolare comicità fisica e situazioni di vita familiare esagerate, mantenendo un ritmo serrato e una forte caratterizzazione dei personaggi.
Location e ambientazioni
Le riprese di Free Bert sono state realizzate interamente negli Stati Uniti, con particolare attenzione a Los Angeles e ai quartieri residenziali di Beverly Hills.
Anche gli ambienti scolastici, ricostruiti con precisione, contribuiscono a sottolineare il contrasto tra il mondo caotico di Bert e l’universo rigido e prestigioso in cui la famiglia deve integrarsi. Gli scenari scelti enfatizzano le difficoltà del protagonista nel tentativo di adattarsi a un contesto sociale esclusivo e ricco di formalità.
Disponibile su Netflix dal 22 gennaio, Free Bert promette di essere una commedia che unisce ironia, caos familiare e osservazioni sul confronto tra vite ordinarie e mondi d’elite, raccontata attraverso la voce autentica e comica di Bert Kreischer.