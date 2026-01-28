Free Bert, trama, cast e trailer della serie tv comica di Netflix

Introduzione

Dal 22 gennaio 2026, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha arricchito il suo catalogo comico con Free Bert, una serie televisiva che mescola ironia familiare e situazioni grottesche, pronta a catturare gli spettatori con il ritratto esagerato di una vita familiare fuori controllo. La produzione si propone come un’indagine ironica e spassosa sulle dinamiche domestiche e sulle sfide dell’essere genitore, mostrando con humour le difficoltà di conciliare autenticità e adattamento a un contesto sociale esclusivo.



Con una combinazione di comicità fisica, situazioni imbarazzanti e momenti di sincera tenerezza, Free Bert promette di coinvolgere sia gli appassionati della stand-up comedy sia chi cerca storie familiari contemporanee raccontate con leggerezza e verve. La serie, oltre a divertire, offre uno sguardo satirico sulle pressioni sociali, sulle apparenze e sui codici comportamentali imposti da ambienti elitari come quello di Beverly Hills, trasformando ogni tentativo di normalità in un vero e proprio spettacolo comico

