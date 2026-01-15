Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie TV

One Last Adventure, Stranger Things e il DNA dei fratelli Duffer

Gianmaria Tammaro
Photo Courtesy of Netflix © 2026

Il documentario diretto da Martina Radwan ci porta dietro le quinte dell'ultima stagione dello show Netflix. Per insegnarci che non sempre tutto va come previsto, anche in una grande produzione, e che fare cinema o tv è una cosa complicata

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ