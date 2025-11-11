V per Vendetta, in lavorazione la serie tv

Una serie tv di V per Vendetta è attualmente in fase di sviluppo presso la HBO. A riportare la notizia, in esclusiva, è stata Variety.

Cosa sappiamo sulla serie tv di V per Vendetta

Secondo alcune fonti, Pete Jackson dovrebbe scrivere l'adattamento della serie tv V per Vendetta. James Gunn e Peter Safran saranno i produttori esecutivi, Ben Stephenson (tramite Poison Pen) e Leanne Klein (di Wall to Wall Media, parte di Warner Bros. Television Studios UK) la produrranno.

Se V per Vendetta dovesse diventare realtà, sarebbe solo l'ultima serie live-action dei DC Studios a trovare casa su HBO. La più famosa è stata The Penguin con Colin Farrel e Cristin Milioti, che ha fatto da seguito diretto a The Batman di Matt Reeves e ha vinto nove Emmy Awards, tra cui quello per la miglior attrice protagonista in una miniserie per Milioti. Prossimamente, HBO trasmetterà la serie drammatica Lanterns, con Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni delle Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart (il debutto è atteso per l'inizio del 2026), mentre nel 2019 è andata in onda Watchmen, sequel della graphic novel originale creata da Moore e Dave Gibbons.

Quanto a V per Vendetta, una serie tv era già stata progettata da Channel 4, senza mai vedere la luce.