V per Vendetta, in lavorazione la serie tv

HBO starebbe lavorando alla serie tv tratta dall'iconico film del 2005, a sua volta ispirato al romanzo a fumetti scritto da Alan Moore e illustrato da David Lloyd
Una serie tv di V per Vendetta è attualmente in fase di sviluppo presso la HBO. A riportare la notizia, in esclusiva, è stata Variety.
Cosa sappiamo sulla serie tv di V per Vendetta
Secondo alcune fonti, Pete Jackson dovrebbe scrivere l'adattamento della serie tv V per Vendetta. James Gunn e Peter Safran saranno i produttori esecutivi, Ben Stephenson (tramite Poison Pen) e Leanne Klein (di Wall to Wall Media, parte di Warner Bros. Television Studios UK) la produrranno.
Se V per Vendetta dovesse diventare realtà, sarebbe solo l'ultima serie live-action dei DC Studios a trovare casa su HBO. La più famosa è stata The Penguin con Colin Farrel e Cristin Milioti, che ha fatto da seguito diretto a The Batman di Matt Reeves e ha vinto nove Emmy Awards, tra cui quello per la miglior attrice protagonista in una miniserie per Milioti. Prossimamente, HBO trasmetterà la serie drammatica Lanterns, con Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni delle Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart (il debutto è atteso per l'inizio del 2026), mentre nel 2019 è andata in onda Watchmen, sequel della graphic novel originale creata da Moore e Dave Gibbons.
Quanto a V per Vendetta, una serie tv era già stata progettata da Channel 4, senza mai vedere la luce.
Di cosa parla V per Vendetta
Il film V per Vendetta - uscito nel 2005 e tratto dall'omonimo romanzo a fumetti scritto da Alan Moore e illustrato da David Lloyd - era ambientato in una futura Inghilterra distopica, governata da un regime totalitario. Il governo, guidato dal Cancelliere Adam Sutler, controlla ogni aspetto della vita dei cittadini attraverso la propaganda, la censura e la paura. In questo contesto si muove V, un misterioso uomo mascherato con le sembianze di Guy Fawkes, sopravvissuto a un esperimento governativo che gli ha conferito forza e resistenza straordinarie. Animato dal desiderio di vendetta e di giustizia, V progetta di rovesciare il regime, ispirando la popolazione a ribellarsi contro l’oppressione. La sua vita si intreccia con quella di Evey Hammond, una giovane donna che lavora in televisione e che V salva da un’aggressione della polizia segreta. Inizialmente spaventata, Evey viene poi coinvolta nel piano di V e, attraverso un duro percorso di paura, prigionia e consapevolezza, comprende il significato della libertà e dell’autodeterminazione. V porta avanti una serie di attentati simbolici che culminano nella distruzione del Parlamento, emblema del potere corrotto. La sua figura diventa un’idea, più che un uomo: un simbolo immortale di resistenza contro la tirannia. Alla fine, V muore per mano del suo nemico, ma il suo sacrificio non è vano. Evey, erede del suo ideale, completa il piano, dando al popolo l’opportunità di scegliere un nuovo inizio.