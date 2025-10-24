Isabelle Tate, l'attrice di 9-1-1 è morta a 23 anni

Soffriva di una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth, un disturbo neurologico genetico che colpisce i nervi che controllano i muscoli. Isabelle Tate, attrice nella serie “ 9-1-1: Nashville ” in onda su ABC, è morta domenica all’età di soli 23 anni. Il suo era il primo ruolo in una produzione televisiva. Il collega Hunter McVey ha dichiarato: “Aveva un’energia incredibile, portava molta gioia alle persone. Sono grato di avere avuto la possibilità di lavorare con lei.”

ISABELLE TATE NELLA SERIE ABC E NELLA VITA

Nella serie spin-off creata da Ryan Murphy, Tate interpretava il personaggio di Julie, apparendo nell’episodio pilota trasmesso il 9 ottobre 2025. Il suo agente presso la McCray Agency di Nashville ha annunciato la notizia della sua morte sui social media, ricordando che ottenere il ruolo in “9-1-1: Nashville” era stato il suo primo grande passo nel mondo della recitazione.

“Siamo profondamente addolorati e con il cuore spezzato nel condividere che Isabelle Tate è scomparsa il 19 ottobre”, ha scritto l’agenzia su Instagram. “Conosco Izzy da quando era adolescente e di recente era tornata a recitare. Ha ottenuto il ruolo nella prima serie per cui aveva fatto un’audizione, 9-1-1: Nashville. Si è divertita moltissimo durante le riprese.”

Tate aveva girato il suo episodio a giugno, andato poi in onda il 6 ottobre. Il terzo episodio della serie, che segue le vicende dei soccorritori d’emergenza del Tennessee, è stato trasmesso il 23 ottobre. Nella serie Tate recitava accanto a Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley, Juani Feliz e altri.

Secondo il necrologio pubblicato da Austin Funeral & Cremation Services, Tate era nata e cresciuta a Nashville e si era laureata in economia alla Middle Tennessee State University. Amava visitare i rifugi per animali e scrivere e registrare musica insieme ai suoi amici. Lascia la madre Katerina Kazakos Tate, il patrigno Vishnu Jayamohan, il padre John Daniel Tate e la sorella Daniella Tate. I funerali si terranno a Brentwood, nel Tennessee, il 24 ottobre.