The Iris Affair Missione ad alto rischio, dal 17 ottobre su Sky e NOW

Dal creatore di Luther Neil Cross, un viaggio tra mistero e tensione. Il nuovo tech thriller Sky è stato girato quasi interamente in Italia. Protagonisti Niamh Algar e Tom Hollander. Nel cast anche Maya Sansa

Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW da domani, 17 ottobre, The Iris Affair – Missione ad alto rischio, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro l’acclamato Luther, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in 8 episodi, vede protagonisti Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) nei panni di Iris Nixon, una donna dal talento straordinario per la risoluzione di enigmi, e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) nel ruolo del carismatico e ambiguo imprenditore Cameron Beck. Accanto a loro anche Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata).

Otto episodi

Con otto episodi diretti da Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) e Sarah O'Gorman (Un gentiluomo a Mosca, The Witcher), The Iris Affair – Missione ad alto rischio si afferma come un tesissimo tech thriller dal respiro cinematografico. La serie mette in scena lo scontro tra due menti eccezionali, intrappolate in un gioco mortale che si snoda attraverso l’Italia, tra città d’arte, segreti nascosti e paesaggi soleggiati di straordinaria bellezza.

 

La serie debutterà domani, 17 ottobre, coi primi due episodi, mentre da venerdì prossimo andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW un nuovo episodio a settimana.

SINOSSI 

Quando l'enigmatica e geniale Iris Nixon (Algar) risolve una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare.

Quello che segue è un inseguimento senza sosta da una remota baita in Sardegna fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad alta posta in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Leggi anche

The Iris Affair – Missione ad alto rischio, il trailer della serie

Cast

Accanto ad Algar, Hollander e Sansa, nel cast anche Kristofer Hivju (Il Trono di SpadeForza maggiore), Harry Lloyd (ArcaneMarcella), Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The GreatDoctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notteBella addormentata), Peter Sullivan (PoldarkI Borgia), Debi Mazar (YoungerEntourage), Marco Leonardi (Nuovo Cinema ParadisoAnime Nere), Angela Bruce (Silver HazeDoctor Who) e Lorenzo De Moor (Un altro piccolo favoreDolce Fine Giornata).

The Iris Affair – Missione ad alto rischio è una coproduzione Sky Studios e Fremantle. Wildside, una società di Fremantle, ha fornito i servizi di produzione in Italia. La serie è diretta da Terry McDonough e Sarah O'Gorman, mentre il produttore esecutivo della serie è Tim Bricknell (The PowerTaboo). Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough alla sceneggiatura degli episodi. I produttori esecutivi sono Adrian Sturges per Sky Studios, Neil Cross e Terry McDonough, Jenni Sherwood e Dante Di Loreto per Fremantle. Fremantle si occupa delle vendite internazionali della serie.

