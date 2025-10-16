The Iris Affair Missione ad alto rischio, dal 17 ottobre su Sky e NOW

Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW da domani, 17 ottobre, The Iris Affair – Missione ad alto rischio , la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross , la mente dietro l’acclamato Luther, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in 8 episodi, vede protagonisti Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) nei panni di Iris Nixon , una donna dal talento straordinario per la risoluzione di enigmi, e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) nel ruolo del carismatico e ambiguo imprenditore Cameron Beck . Accanto a loro anche Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata).

Cast

Accanto ad Algar, Hollander e Sansa, nel cast anche Kristofer Hivju (Il Trono di Spade, Forza maggiore), Harry Lloyd (Arcane, Marcella), Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia), Debi Mazar (Younger, Entourage), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Anime Nere), Angela Bruce (Silver Haze, Doctor Who) e Lorenzo De Moor (Un altro piccolo favore, Dolce Fine Giornata).

The Iris Affair – Missione ad alto rischio è una coproduzione Sky Studios e Fremantle. Wildside, una società di Fremantle, ha fornito i servizi di produzione in Italia. La serie è diretta da Terry McDonough e Sarah O'Gorman, mentre il produttore esecutivo della serie è Tim Bricknell (The Power, Taboo). Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough alla sceneggiatura degli episodi. I produttori esecutivi sono Adrian Sturges per Sky Studios, Neil Cross e Terry McDonough, Jenni Sherwood e Dante Di Loreto per Fremantle. Fremantle si occupa delle vendite internazionali della serie.