Haunted Hotel - L'hotel infestato, la serie animata horror di Netflix

Introduzione

Che la gestione di un hotel possa essere complicata è cosa nota. Ma quando a bussare alla reception non ci sono solo ospiti in carne e ossa, bensì fantasmi invadenti, demoni di altri tempi e mostri tentacolari, allora la situazione diventa surreale. È proprio questo l’universo che anima Haunted Hotel - L’hotel infestato, la nuova proposta animata di Netflix pensata per un pubblico adulto. La serie, creata da Matt Roller, già mente brillante dietro Rick and Morty, combina la leggerezza delle sitcom familiari con atmosfere gotiche percorse da un’ironia tagliente e caustica. Si tratta di una sitcom animata tra comicità e incubi, disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Haunted Hotel - L’hotel infestato, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.