Haunted Hotel - L'hotel infestato, la serie animata horror di Netflix

Introduzione
Che la gestione di un hotel possa essere complicata è cosa nota. Ma quando a bussare alla reception non ci sono solo ospiti in carne e ossa, bensì fantasmi invadenti, demoni di altri tempi e mostri tentacolari, allora la situazione diventa surreale. È proprio questo l’universo che anima Haunted Hotel - L’hotel infestato, la nuova proposta animata di Netflix pensata per un pubblico adulto. La serie, creata da Matt Roller, già mente brillante dietro Rick and Morty, combina la leggerezza delle sitcom familiari con atmosfere gotiche percorse da un’ironia tagliente e caustica. Si tratta di una sitcom animata tra comicità e incubi, disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Haunted Hotel - L’hotel infestato, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: la vita quotidiana tra corridoi infestati
La vicenda della serie animata Haunted Hotel - L’hotel infestato si concentra sull’Undervale Hotel, un albergo pronto ad accogliere i suoi primi clienti. A occuparsi della struttura è Katherine Freeling, madre single appena uscita da un matrimonio fallito, che vede nella nuova attività un’occasione di rinascita. Al suo fianco non mancano i figli, Ben ed Esther, ma la compagnia più inaspettata arriva dal fratello Nathan, morto e tornato in veste di fantasma pronto a dispensare consigli non richiesti.
A complicare ulteriormente il quadro è Abaddon, un demone del XVII secolo rimasto intrappolato nel corpo di un bambino, presenza che rende il contesto ancora più bizzarro e inquietante.
La serie alterna dinamiche da commedia domestica – dalle feste scolastiche alle prime avventure sentimentali – a scenari da horror puro, con possessioni, assassini mascherati e creature mostruose. Un mix che riecheggia lo spirito irriverente di Rick and Morty, pur presentando un’ambientazione nuova, dominata da suggestioni gotiche.
Doppiatori: un cast vocale di primo piano
Uno degli elementi che rende Haunted Hotel - L’hotel infestato particolarmente incisiva è la qualità delle voci originali. Will Forte presta il proprio talento al fantasma Nathan, mentre Eliza Coupe interpreta Katherine, determinata e resiliente. I due figli trovano espressione grazie a Skyler Gisondo, voce di Ben, e a Natalie Palamides, che dà energia al personaggio di Esther.
Ad arricchire ulteriormente il nucleo principale c’è Jimmi Simpson, che incarna Abaddon, l’antico demone imprigionato nel corpo di un ragazzino del Seicento. Al cast si aggiungono Drew Tarver, Carl Tart e Duncan Trussell, che contribuiscono con interpretazioni eccentriche e originali.
Dietro la macchina produttiva
L’ideatore Matt Roller non si limita a firmare la serie Haunted Hotel - L’hotel infestato, ma assume anche il ruolo di produttore esecutivo. Con lui lavorano figure di spicco come Chris McKenna, legato a Spider-Man: No Way Home, Dan Harmon, già autore di Rick and Morty e Community, e Steve Levy.
La realizzazione visiva è affidata allo studio Titmouse, mentre la regia è di Erica Hayes, professionista che ha già collaborato a Rick and Morty e Carol e la fine del mondo. Una squadra che unisce esperienza e creatività, capace di plasmare uno stile narrativo e visivo inconfondibile.
Data di uscita su Netflix
La prima stagione di Haunted Hotel - L’hotel infestato ha debuttato in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 19 settembre 2025.
Sono disponibili dieci episodi, ciascuno della durata di circa trenta minuti, pensati per offrire al pubblico una combinazione di humor corrosivo e tensione soprannaturale, ideale per chi cerca una serie fuori dagli schemi tradizionali.