Gangs of London, la terza stagione dal 18 aprile su Sky. Il trailer

Torna l’action thriller Sky Original con Ṣọpẹ́ Dìrísù e Joe Cole. Combattere o soccombere: Londra è il palcoscenico di una guerra senza precedenti. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Londra è sotto attacco, la guerra fra le bande criminali della capitale inglese è sempre più violenta. La vendetta è l’obiettivo principale delle lotte per il potere che stanno sconvolgendo la città nel nuovo trailer di Gangs of London, il pluripremiato action thriller Sky Original con Ṣọpẹ́ Dìrísù e Joe Cole che torna coi nuovi episodi dal 18 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.