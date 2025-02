La Casa di Davide, la serie Prime Video sulla storia di Davide e Golia

La Casa di Davide è una serie che fa riemergere il grande amore del pubblico per temi che arrivano dalle Sacre Scritture. Si propone come un racconto biblico in chiave moderna, in perfetto equilibrio tra epica e introspezione.

Da I Dieci Comandamenti con Charlton Heston a Noah e Exodus, il cinema hollywoodiano ha spesso attinto alle Sacre Scritture per portare in sala kolossal dal forte impatto visivo ed emotivo. Tuttavia, la scelta di adattare la storia di Davide e Golia in formato seriale segna una netta differenza rispetto alle produzioni passate. La serialità consente di approfondire maggiormente i personaggi, scavando nelle loro emozioni e nei loro conflitti interiori, oltre che nell’ambientazione storica in cui si muovono.