High Potential, cosa sapere sulla serie tv basata sulla serie francese

High Potential segue le vicende di Morgan (Kaitlin Olson), donna delle pulizie e madre single di tre figli, il cui punto di vista unico e l'elevatissimo quoziente intellettivo le fanno ottenere un ruolo come consulente nella divisione omicidi del dipartimento di polizia di Los Angeles. Sebbene la serie non sia esattamente rivoluzionaria per tematica, le eccentricità di Morgan e i casi bizzarri che affronta la squadra sono abbastanza coinvolgenti da tenere il pubblico sintonizzato.

Nella prima puntata, Morgan esce di casa e sale sull'autobus per andare a pulire l'ufficio dell'unità omicidi. Sebbene sembri concentrata sulla musica che esce a tutto volume dalle cuffie, una scatola delle prove rovesciata e una lavagna bianca in cui viene analizzato l'ultimo caso del dipartimento catturano la sua attenzione. Incapace di fermarsi, inizia ad analizzare le fotografie del caso prima di cancellare il sospettato ed indicare la donna come vittima.

Il giorno dopo, i detectiv scoprono tutto. E ne restano contrariati. Dopo averla vista nelle telecamere di sorveglianza, Selena (Judy Reyes), il tenente dell'unità, la chiama per avere una spiegazione. E decide di assumerla. Cosa che non piace al rigido detective Adam Karadec (Daniel Sunjata), infastidito dal rifiuto della donna per i protocolli. Tuttavia, il talento di Morgan nel correggere gli errori, e nell'individuare indizi trascurati dal team, impressionano Selena e i detective Daphne (Javicia Leslie) e Oz (Deniz Akdeniz), che la vogliono come presenza fissa.