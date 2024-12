È morta a 67 anni Diane Delano, star di "Un medico tra gli orsi"

Diane Delano, attrice con decine di crediti cinematografici e televisivi tra cui Un medico tra gli orsi, Popular e The Wicker Man, è morta il 13 dicembre nella sua casa di Sherman Oaks, in California. Sessantasette anni, era da tempo malata di cancro.

La notizia è stata confermata lunedì 16 dicembre dalla sua amica Stepfanie Kramer.

I ruoli più celebri

Diane Delano era nota ai più per Un medico tra gli orsi, serie tv comica premiata con un Emmy. Nello show vestiva i panni di Barbara Semanski, poliziotta dello Stato dell'Alaska che vive in un bungalow nel bosco insieme a due enormi pastori tedeschi, e ha una relazione sofferta con Maurice Minnifield, astronauta divenuto imprenditore.

Un altro suo ruolo celebre è quello di Roberta "Bobbi" Glass nella serie di Ryan Murphy Popular, trasmessa dal 1999 al 2001.

Nei suoi quarant'anni di carriera ha inoltre recitato nei film The Wicker Man e Ladykillers dei fratelli Coen, e nelle serie tv Mom, Mike & Molly, Everwood, Il tempo della nostra vita, Desperate Housewives, Six Feet Under, Monk, Cop Rock, Batman: The Brave and the Bold e Teen Titans. Più di recente, ha doppiato personaggi di videogiochi quali Lego Star Wars: The Skywalker Saga, e serie animate come Infinity Train.

"Era grande e audace e portava il suo arguto ingegno e il suo perfetto tempismo comico in ogni ruolo", ha detto Stepfanie Kramer. "La sua presenza chiassosa le permetteva di dominare sempre la stanza. Era unica nel suo genere".