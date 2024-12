Jessica Alexander, nata a Londra nel 1999, è la protagonista della serie televisiva Fallen.

L’attrice inglese ha iniziato a fare provini per cinema e televisione fin da giovanissima, già a 14 anni. Ha debuttato nel 2018 nella serie per adolescenti Penny on M.A.R.S. prodotta da Disney.

Il suo successo arriva con il ruolo di Olivia Hayes in Get Even. Nel 2023, Jessica Alexander ha esordito al cinema interpretando Vanessa, l’alter-ego umano di Ursula, nel live-action di La sirenetta di Rob Marshall. Presto, sarà una delle protagoniste di Amadeus, il reboot della pellicola del 1985.

Riguardo al suo ruolo della co-protagonista Luce in Fallen, Jessica Alexander ha dichiarato: “Luce, il mio personaggio, è guidata dall’amore e credo che all’inizio della serie sia spinta dall’assenza di amore. È un onore lavorare su personaggi del genere, soprattutto se sei una giovane donna, perché non sono molti i ruoli femminili che ti consentono di correre, fare acrobazie, combattere e tutto il resto. Ed è anche questo che mi ha attirato in Luce”.