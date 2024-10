Dostoevskij, il trailer della serie Sky Original con Filippo Timi

Serie TV

Presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la serie Sky Original Dostoevskij, la prima dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, sarà nelle sale dall'11 al 17 luglio con i sei episodi da loro scritti e diretti e sarà trasmessa entro la fine del 2024 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Filippo Timi, noto per le sue interpretazioni in Vincere, I delitti del BarLume, Favola e Le otto montagne, recita nei panni del protagonista, un brillante e tormentato detective dal passato doloroso