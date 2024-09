Simon Coleman, tutto ciò che c'è da sapere sulla serie tv poliziesca

Mercoledì 4 settembre, va in onda in prima tv su Rai 1 l'episodio pilota della serie franco-belga. Che, in patria, è stato seguito da altri due episodi dalla durata identica (90 minuti)

Il capitano, Audrey Castillon, non è felice del suo arrivo, poiché crede che dietro quella "retrocessione" ci sia qualche grave errore. Simon è dunque chiamato a combattere molteplici battaglie: deve imparare a fare il padre, inserirsi in un ambiente che lo tratta con freddezza, e guadagnarsi la fiducia del capo e dei colleghi. Il tutto, mentre il suo cuore comincia a battere per l'affascinante vicina di casa.

Quando la sorella e il marito muoiono in un incidente d'auto, Simon scopre d'essere stato nominato tutore legale dei suoi nipoti : Violette, Clara e Sam. Così, costretto a lasciare Parigi, finisce per lavorare nella polizia locale di Aix-en-Provence.

La serie franco-belga Simon Coleman debutta in prima tv su Rai 1, mercoledì 4 settembre. Prodotta da tra France Télévisions e RTBF, in patria la serie è stata piuttosto apprezzata, tanto da "guadagnarsi" altri due episodi (anch'essi della durata di 90 minuti).

Chi è Jean-Michel Tinivelli

Attore francese di origini italiane, Jean-Michel Tinivelli ha due fratelli imprenditori nel campo della ristorazione, a Londra. Lui, invece, è sempre stato appassionato di sport e di cinema. Ex rugbista, ha cominciato a recitare a teatro nel 1987.

In patria, Tinivelli è famoso per aver vestito per 15 anni i panni del comandante Frédéric Marquand nella serie tv Alice Nevers: Professione giudice. Il ruolo di Simon Coleman, lo ha accettato subito dopo la sua fine. E, in effetti, i due personaggi hanno parecchi tratti in comune.

Accanto a lui, nella serie tv in arrivo su Rai 1 recitano Sara Mortensen nei panni della sorella Juliette e Raphaëlle Agogué in quelli del capitano Audrey Castillon. I tre nipoti Violette, Clara e Sam hanno il volto di Lilie Sussfeld, Romane Libertà e Noam Kourdourli. Nicole, la vicina di cui si innamora, è invece Elsa Lunghini, attrice e cantante sulle scene sin da quando aveva 13 anni.