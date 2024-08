Master Crimes, cosa sapere sulla serie tv franco-belga

Master Crimes è la nuova serie tv franco-belga in onda su Rai 1, in prima tv assoluta, a partire da martedì 13 agosto. Al centro dello show, una criminologa interpretata dall'attrice francese Louise Arbus .

Chi è Muriel Robin

Attrice, regista e attivista francese, Muriel Robin si è laureata al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, con gli insegnamenti di Michel Bouquet. Il suo esordio avvenne a teatro, ed è proprio in qualità di attrice teatrale che avviò una lunga collaborazione con Pierre Palmade per la messa in scena di spettacoli satirici di gran successo. Fino ai primi anni Duemila, dunque, Rubin era nota principalmente per essere un'attrice comica.

Oltre a recitare sul palcoscenico, tuttavia, recitava (e recita tutt'ora) per il grande e per il piccolo schermo. A renderla nota al grande pubblico è stata infatti una serie tv, Marie Besnard l'empoisonneuse, che le valse il premio Emmy.

In Master Crimes, Muriel Robin recita con la moglie, l'attrice Anne Le Nen, qui nei panni del capitano Barbara Delandre.