Sophie Cross - Verità nascoste, le location dove è stata girata

La splendida e isolata casa di Sophie in realtà non esiste. O meglio: è molto diversa, e gli effetti speciali giocano il loro ruolo. Ma quali sono, invece, le altre location?

Sophie Cross (Alexia Barlier) è un brillante avvocato. Vive con il marito Thomas, commissario di polizia, e il figlio Arthur in una bellissima casa sulla spiaggia. Un giorno perde di vista il suo bambino, che scompare misteriosamente. Per la coppia è l'inizio di un incubo.

Tre anni dopo, impotente ma determinata a ritrovare Arthur, Sophie è un'altra persona: l'abito da avvocato ha lasciato il posto al distintivo da poliziotto, l'unico modo possibile per indagare sulla scomparsa del figlio. Si unisce quindi alla squadra del Capitano Deville (Cyril Lecomte), sotto la direzione di suo marito Thomas. Ma le prove sono tante, lì, e non riguardano solo la sua famiglia.

Oltre che per la storia narrata, Sophie Cross - Verità nascoste si è distinta per la qualità delle ambientazioni. Ma dov'è stata girata, di preciso?

La casa di Sophie e Thomas

Una tra le location più iconiche di Sophie Cross - Verità nascoste è la casa di Thomas e Sophie. Nel corso di un'intervista rilasciata a Télé-Loisirs da Alexia Barlier, interprete di Sophie Cross, è stata svelata la sua location. La casa si trova a Koksijde, 40 minuti di macchina a sud di Ostenda, vicino a Dunkerque, sulla costa belga. Ma questa non è l'unica rivelazione dell'attrice.

In realtà, la splendida residenza dalle grandi vetrate, affacciata sul mare e lontana da tutto, non esiste. O meglio, la realtà è molto diversa, come ha spiegato Alexia Barlier: "La casa è stupenda, è vero, ma in realtà si tratta di un insieme di due o tre appartamenti, che la produzione ha affittato per le riprese. E, intorno, ci sono molte altre case. Semplicemente, vengono cancellate in fase di post-produzione".