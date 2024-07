Sophie Cross - Verità nascoste, cosa sapere sulla seconda stagione

La fortunata serie tv torna martedì 16 luglio, in prima visione su Rai 1. Sophie e Thomas non sono riusciti a ritrovare Arthur, ma hanno liberato un altro bambino, Sébastien Detiège. Cosa succederà ora?

Sophie Cross - Verità nascoste torna su Rai 1 martedì 16 luglio.

La seconda stagione, in prima tv, prende il via da ciò che è successo nelle puntate precedenti. Sophie e Thomas, rispettivamente un'avvocata e un commissario di polizia, si mettono sulle tracce del figlioletto, scomparso misteriosamente dalla loro casa affacciata sul Mare del Nord. Mentre cercano di ritrovare il piccolo Arthur, riescono a liberare un altro bambino. Ma, del figlio, sembra non esserci traccia.

Sophie Cross - Verità nascoste, cos'è successo nella prima stagione

Sophie Cross - Verità nascoste è una serie di genere thriller, che tiene col fiato sospeso ed è ricca di colpi di scena. Tutto comincia con la scomparsa di Arthur, un bambino di cinque anni, figlio di Sophie e di Thomas. Fin da subito, quel rapimento si riempie di mistero: ai due non viene chiesto alcun riscatto. Ben presto l'indagine si arena, e tutto sembra condurre verso lo stato di "cold case". Ma Sophie, a dispetto degli anni che passano, non riesce a dimenticare. Così abbandona la sua carriera, si unisce all'unità di polizia diretta dal marito, e decide di riprendere in mano il caso.

La vicenda, però, si rivela decisamente complessa. Ci sono omicidi premeditati, morte violente, inquietanti segreti. A cominciare dall'uccisione di un bibliotecario, che non era chi diceva di essere. Che aveva una doppia vita, e un passao oscuro che lo costringeva a nascondersi. Che fosse proprio lui, la chiave per scoprire il destino di Arthur? C'è una rete criminale, che gestisce un traffico di bambini? A queste domande, la seconda stagione proverà a rispondere.

Ma, Sophie Cross, non si fermerà alla stagione due: una terza è già stata annunciata.