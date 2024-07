House of the Dragon 2, il commento dell'episodio 6 e il trailer del 7

Autori e attori della serie parlano degli eventi andati in scena nella puntata del 22 luglio. E un'altra clip anticipa ciò che vedremo nel penultimo episodio di lunedì prossimo

Il sesto episodio della seconda stagione di House of the Dragon (LO SPECIALE) è arrivato nella notte tra il 21 e il 22 luglio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda su HBO negli Stati Uniti. Un episodio ricco di colpi di scena, svolte, sottotesti politici, che ha segnato anche il ritorno di un altro amatissimo attore della prima stagione in una serie di sequenze oniriche e flashback nella mente di Daemon.

Una trama fitta e complessa Una puntata densa di avvenimenti, appunto, da guardare con attenzione e commentare con gli amici, come hanno fatto autori e attori della serie nel video di backstage pubblicato da HBO sui suoi canali subito dopo la messa in onda dell’episodio. La clip, che dura oltre 8 minuti, analizza i momenti più importanti dell’episodio e l’evoluzione psicologica dei personaggi: da un Aemond sempre più forte come leader a una Alicent combattuta tra i sentimenti di madre e i doveri di governo. E poi Rhaenyra, alla disperata ricerca dell’arma necessaria per poter sperare di vincere la guerra. Un ruolo centrale lo ha anche il popolo di Approdo del Re, decisamente più presente e centrale nella narrazione rispetto a quanto non lo fosse in una prima stagione che si concentrava sul potere visto direttamente dall’interno delle sue stanze. Potete vedere il video pubblicato da HBO embeddato qui sotto.