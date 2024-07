Helgoland 513, la serie su Sky dal 19 luglio. Il trailer

Una distopia inquietante sulla fine del mondo come lo conosciamo, in un dramma post-apocalittico creato da Robert Schwentke. Solo 513 persone sono ammesse sull’isola di Helgoland: l’umanità riuscirà a salvarsi? In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Una storia futuristica, distopica e rivoluzionaria, sulla fine del mondo come lo conosciamo: creata da Robert Schwentke (The Captain, Red), Helgoland 513, la nuova serie Sky Original tedesca di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 19 luglio. La serie, disponibile con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì su Sky Atlantic, sarà disponibile on demand anche in 4K HDR.