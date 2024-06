Totally Spies!, in sviluppo una serie live action

Serie TV

16 serie da vedere in streaming a giugno 2024. FOTO

Giugno è il mese dei ritorni: dall'attesissimo finale di Bridgerton alla seconda stagione di House of the Dragon, passando per Sweet Tooth, Prisma e Abbott Elementary, tanti sono i titoli che tornano in questo inizio d'estate. Ma l'attesa è alta anche per i debutti, da We Are the Lucky Ones a Becoming Karl Lagerfeld

Belgravia: The Next Chapter - Sky Serie. La serie sequel di Belgravia arriva in streaming tra il 5 e il 26 giugno. Ambientata nel 1871, racconta la storia d’amore tra il terzo Lord Trenchard, Frederick, e Clara Dunn, da poco giunta a Londra. All’apparenza opposti, i due dovranno aiutarsi a superare vari traumi del passato per poter far funzionare il loro matrimonio

House of the Dragon 2 - Sky Atlantic. Torna il 17 giugno con un episodio a settimana la serie TV tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Ambientata duecento anni prima delle vicende de Il Trono di Spade, vede Westeros sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. La seconda stagione è accompagnata dal Pop-Up Game of Thrones / House of the Dragon S.1, su Sky Atlantic+1 dall’8 al 17 giugno