Serie tv, cosa significa "reboot"? E "spinoff"? Il glossario

Ecco un elenco di termini entrati ormai nell’uso comune ma per alcuni ancora di significato ignoto. Da spoiler a cross-over, scopriamo cosa vogliono dire i vocaboli e le espressioni usate quotidianamente (o quasi) dagli amanti dei prodotti seriali in formato piccolo schermo

Gli appassionati di serie TV si ritrovano spesso (e anche volentieri) a usare una terminologia di settore che talvolta, però, non è molto comprensibile. Da spoiler a spin-off, da reboot a cross-over, ci sono tantissimi vocaboli ed espressioni a uso e consumo degli appassionati di serie televisive che però non sono totalmente chiari. Scopriamo assieme cosa vogliono dire le seguenti parole che di certo avete sentito pronunciare e che sicuramente continuerete ad ascoltare o anche a utilizzare direttamente.

SERIE: si intende l’opera completa, che si divide in stagioni che sono composte da vari episodi. Per esempio, Breaking Bad è una serie composta da 5 stagioni.

Da Spoiler a spin-off, ecco le parole più usate

SPOILER: ormai è abbastanza risaputo cosa significhi “spoiler”. È l’anticipazione di qualche dettaglio importante della trama di una serie, di un libro o di un film a un’altra persona che ancora non l’ha letto né visto. Nel caso delle serie televisive, parliamo di anticipazioni non volute (da chi le riceve) di qualcosa di non ancora visto.

SPOILER ALERT: con l’espressione che significa “allarme spoiler” si vuole mettere in guardia sui blog, sui siti web e sui social network (ma anche su carta stampata e ovunque) informando che quello che si leggerà, ascolterà o vedrà dopo poco sarà un’anticipazione di qualcosa che ancora non si sa, quindi continuare è a nostro rischio e pericolo insomma…

SPIN-OFF: è una nuova storia che deriva dall’opera principale. Tra i personaggi dello spin-off, solitamente, è presente un personaggio o anche più personaggi della serie originale. Gli spin-off potrebbero essere definiti come “costole” che nascono dalla serie madre, vivendo poi però di vita propria. Qualche esempio di serie originale e dei loro spin-off? Buffy – Angel; The Vampire Diaries – The Originals – Legacies; Big bang Theory – Young Sheldon; Breaking Bad –Better Call Saul.

SERIE MADRE (o anche SERIE ORIGINALE): è una serie che dà poi origine a uno o più spin-off, o anche a reboot, remake e via dicendo, come vedremo tra poco.

CROSS-OVER: si tratta di uno o più episodi dove i personaggi della serie madre e del suo spin-off si incontrano. Per esempio, i cross-over di Arrow e The Flash.

SCRIPT: la sceneggiatura di una serie televisiva (così come di un film).

TREATMENT (“trattamento”): è la prima stesura di un episodio.

Trailer o teaser? Ci sono differenze

TEASER: con “teaser” si intende solitamente filmati di breve durata (di solito dai trenta secondi al minuto) che mostrano una sola sequenza di grande effetto. In generale, è una campagna pubblicitaria preliminare che cerca di suscitare interesse nel pubblico senza offrire troppi dettagli, senza svelare troppo.

TRAILER: è un filmato promozionale che presenta brevemente - ma in maniera più dettagliata rispetto al teaser - la storia della serie tv.

OPENING CREDITS: i “crediti iniziali” sono i titoli di testa, che di solito identificano i principali attori e i membri di produzione come il regista, lo sceneggiatore, il creatore eccetera.

END CREDITS: i “crediti finali” sono i titoli di coda, che di solito elencano tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione della serie.

SHARE: è il rapporto percentuale tra il numero di spettatori medio registrato da un programma in una certa fascia oraria e il totale degli spettatori che contemporaneamente stavano usufruendo di altri canali mediante lo stesso medium.

STORYLINE: è la “trama”, una storia che si protrae per un certo lasso di tempo. Ci sono storyline che durano tante stagioni e storyline che invece durano soltanto qualche episodio.

THEMED EPISODES: “episodi tematici”, ossia episodi dedicati a un particolare argomento, tema, ricorrenza…

TRAMA ORIZZONTALE: è un tipo di narrazione che si estende per molti episodi. In pratica è la trama generale e principale di una serie televisiva.

TRAMA VERTICALE: è la narrazione episodica, ciò che accade in un solo episodio.

STAND – ALONE: questa espressione significa “autonomo” e definisce un episodio caratterizzato da una trama che inizia, si sviluppa, si risolve e termina nello stesso episodio, senza essere collegato ad altri episodi della serie.

UPFRONTS: sono dei meeting che i network organizzano con i media per presentare il palinsesto di una nuova stagione e per fare annunci importanti.

SERIES REGULAR: è un attore che fa parte del cast in maniera fissa.

RECURRING: è un personaggio ricorrente, che appare più volte nel corso della serie ma che non fa parte del cast in maniera fissa.

GUEST STAR: è una star ospite che partecipa allo show.

SPECIAL GUEST STAR: è una persona famosa o un attore amato dal fandom che ritorna nello show.

Sapete cos’è un fandom? E un easter egg?

FANDOM: dato che abbiamo citato poco fa la parola “fandom”, scopriamo cosa significa. Si tratta di una comunità di appassionati che hanno un interesse comune.

CANON: è un termine che definisce qualcosa di ufficiale, il materiale originale.

FANON: questo termine invece si riferisce a qualcosa di non ufficiale che però molti fan vorrebbero.

BINGE – WATCHING: letteralmente significa “abbuffata di visione” ed è quella pratica (sempre più diffusa) di guardare un episodio dopo l’altro senza fermarsi.

FOMO: in realtà l’acronimo “F.O.M.O.”, che sta per Fear Of Missing Out (“paura di essere tagliati fuori”), riguarda non solo le serie televisive ma qualsiasi cosa, specialmente nell’era dei social network. FOMO applicata alle serie televisive è ciò che spinge a recuperare una serie quando si teme di essere tagliati fuori dai discorsi a essa collegati.

EASTER EGG: letteralmente significa “uovo di Pasqua” ed è un termine che si riferisce a immagini, battute e particolari intenzionalmente nascosti all’interno di una serie televisiva. Di solito si tratta di “omaggi” ad altre opere, anche se capita che siano citazioni autoreferenziali. Un esempio succulento di easter egg è quello di Once Upon A Time: l’orologio di Storybrooke si è fermato alle 8:15, qualcosa che i fan di Lost non hanno certo dimenticato. Si tratta infatti di un riferimento e di un omaggio al volo Oceanic 815 di Lost, di cui Edward Kitsis e Adam Horowitz - qui sceneggiatori e produttori - sono gli sceneggiatori.

FAN FICTION: è un’opera scritta dai fan, che prendono spunto da storie e personaggi di serie tv, libri, fumetti eccetera per ricreare storie nuove.

SEQUEL: è il “seguito”, ossia una continuazione di una narrazione delle vicende e della vita di personaggi già presentati altrove (ossia nella serie originale, nella serie madre).

PREQUEL: letteralmente “antefatto”, un prequel racconta fatti che sono avvenuti prima della narrazione originale, prima dei fatti raccontati nella serie originale.

REBOOT: significa “riedizione” e indica una serie nuova che prende spunto da una serie vecchia. Benché un reboot sia totalmente nuovo, vengono però conservati alcuni aspetti, ma di fatto una serie reboot è completamente diversa dalla serie che “riedita”.

REMAKE: con “remake” ci si riferisce al “rifacimento” di una serie.

REVIVAL: letteralmente significa “rivivere” e si usa quando si dà una nuova linfa vitale a una serie che si era già conclusa da tempo. Viene mantenuta la storia originale ma rinnovata, rivissuta appunto.