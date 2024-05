Ghost in the Shell, ci sarà una nuova serie animata

Il franchise nato dalla celebre serie manga di Masamune Shirow si espanderà con una nuova serie anime che arriverà nel 2026, prodotta da Science SARU. Il titolo provvisorio è “The Ghost in the Shell”. I dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati. A occuparsi di questo nuovo progetto ci sono Bandai Namco, Kodansha, Production I.G., oltre al già citato Science SARU

Il franchise quindi si espanderà con una nuova serie anime, che vedremo nel 2026, prodotta da Science SARU. Il titolo provvisorio del progetto è The Ghost in the Shell. I dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati. A occuparsi di questa nuova serie ci sono Bandai Namco, Kodansha, Production I.G., oltre al sopracitato Science SARU.



Il manga originale è ambientato in un Giappone futuristico del XXI secolo. Il mondo che fa da scenario è un mondo distopico in cui le nanotecnologie, l'ingegneria genetica e l'informatica si sono diffuse in tutti gli ambiti della vita umana.

Ghost in the Shell può essere definito un thriller poliziesco cyberpunk che segue le vicende del maggiore Motoko Kusanagi e della Sezione 9, una squadra governativa speciale il cui compito è quello di combattere il terrorismo e le attività criminali.