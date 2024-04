Il Re 2, la lotta per il controllo del San Michele nei nuovi episodi

Bruno, di nuovo sul trono del San Michele, chiede aiuto a Gloria per cercare di liberarsi dalle pressioni di Verna. Per tutelare Mancuso, Testori escogita un piano rischioso dalle conseguenze inaspettate. Da venerdì 19 aprile su Sky e in streaming su NOW terzo e quarto dei nuovi episodi del prison drama Sky Original diretto da Giuseppe Gagliardi

La libertà in cambio di obbedienza, il ritorno sul trono del San Michele in cambio di una lealtà incondizionata. Nei nuovi episodi (terzo e quarto) de Il Re, il prison drama Sky Original con Luca Zingaretti, disponibili da venerdì 19 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è tempo di difficili compromessi per Bruno Testori, il direttore del carcere di frontiera raccontato nella serie che dovrà pagare il prezzo del suo accordo con i Servizi e trovare un modo di tutelare se stesso e il suo regno appena riconquistato.

Il terzo e il quarto episodio della seconda stagione de Il Re, ancora prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, andranno in onda venerdì in prima serata su Sky Atlantic e saranno disponibili on demand.