Sweet Tooth 3, il teaser trailer dell'ultima stagione

La piattaforma di streaming ha fissato per il 6 giugno 2024 l’uscita della terza e ultima stagione della serie TV. Lo streamer ha anche rivelato che Kelly Marie Tran si unirà al cast come membro fisso, rilasciando inoltre il primo teaser trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo).

La serie è prodotta, tra gli altri, anche da Robert Downey Jr.

Sweet Tooth è prodotta da Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey Jr., Amanda Burrell e Linda Moran. Evan Moore di Team Downey è produttore esecutivo. La serie è prodotta da Warner Bros. Television.

Tran ha interpretato Rose Tico nei film di Stars Wars The Last Jedi e The Rise of Skywalker. Ha anche doppiato Raya in Raya and the Dragon e ha interpretato Jules Shaw in Sorry for Your Loss, tra gli altri crediti. È rappresentata da CAA, M88 e Goodman Genow Schenkman.



Trovate il teaser trailer di Sweet Tooth 3 nel video in alto, in testa a questo articolo.