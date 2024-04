Anthracite, cosa c'è da sapere sulla serie tv Netflix

È uscita su Netflix Anthracite, una nuova e avvincente ministerie thriller. Creata da Fanny Robert, Maxime Berthemy e Mehdi Ouahab, la serie, di produzione francese e disponibile dal 10 aprile, ruota attorno a un'agguerrita caccia alla scoperta del misterioso guru di una setta. Un recente omicidio riaccende i riflettori su un vecchio caso di trent'anni prima, di cui non si conosce ancora il responsabile, spingendo i protagonisti a fare luce sul caso per svelare ogni mistero. Un'intrigante serie di 6 episodi, ricca di tensione e colpi di scena.

La trama di Anthracite

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta sconvolge un villaggio delle Alpi e rimpie intere pagine di giornale. Trent'anni dopo, l'uccisione di una donna durante uno dei macabri rituali di questa misteriosa comunità accende nuovamente le luci sul vecchio caso irrisolto. Tutti i sospetti si concentrano su Jaro, interpretato da Hatik, giunto da poco in paese per ricostruire la sua vita dopo alcuni problemi con la legge. Per dimostrare la sua innocenza, il ragazzo inizia a indagare sugli eventi del passato, con l'aiuto di Ida (Noémie Schmidt), un'eccentrica geek alla ricerca del padre scomparso. Ben presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nella vicenda non è solo un caso fortuito.