Young Royals 3, arriva la prima parte: trama e dov'eravamo rimasti

Si avvicina il momento della verità per Wilhelm e Simon. Arriva l’11 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la terza e ultima stagione di Young Royals, teen drama svedese di grande successo che ha conquistato una notevole fetta di pubblico ponendosi come un ibrido fra le altrettanto celebri serie Élite e The Crown e affrontando con profondità e intelligenza le tematiche Lgbt. Ecco come si era concluso il secondo capitolo e cosa sappiamo sulla trama e sul cast.

Di cosa parla Young Royals e dov’eravamo rimasti

Il protagonista di Young Royals è il principe Wilhelm di Svezia, che dopo un piccolo scandalo per una rissa in un locale viene mandato nel collegio privato di Hillerska, frequentato per lo più da ragazzi appartenenti alle famiglie d'élite della nazione. Qui Wilhelm ha l’occasione di scoprire se stesso, inizia a desiderare un futuro lontano dagli obblighi reali e si innamora di Simon Eriksson, stella nascente nel coro di Hillerska, borsista e studente che non vive nel collegio. Il principe però diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono e si trova a dover scegliere fra amore e dovere. Nella seconda stagione avevamo visto Wilhelm che cercava in tutti i modi di farsi perdonare da Simon, per poi nella puntata finale fare coming out davanti al mondo intero. Non si sa molto della trama della terza stagione, se non che dovrebbe riprendere da dove si è interrotta la storia e mostrare finalmente cosa accadrà nella storia fra Wilhelm e Simon e nel futuro dell’erede al trono di Svezia.