Halo 2, Bokeem Woodbine racconta la seconda stagione della serie tv

I nuovi episodi sono approdati l'8 febbraio su Paramount+, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, convincendo pubblico e critica. L'attore che interpreta Soren-066 spiega cosa è cambiato

La seconda stagione di Halo, la serie tv Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) ispirata al fortunatissimo franchise videoludico per Xbox, è arrivata coi suoi primi due episodi giovedì 8 febbraio, intercettando da subito i favori di critica e pubblico molto più di quanto non fosse riuscita a fare la prima.

La trama di Halo Halo è una serie fantascientifica creata da Kyle Killen (Awake) e Steven Kane (The Last Ship). Ambientata nel XXVI secolo, racconta la guerra tra l’umanità e l’alleanza aliena dei Covenant. Protagonista è Master Chief, l’agente John-117, un soldato scelto del corpo degli Spartan e ultimo baluardo per la salvezza e la sopravvivenza della specie umana.

DOVE ERAVAMO RIMASTI (SPOILER) Halo 2 riprende da dove si era interrotta la prima stagione, con l’intelligenza artificiale Cortana che dopo aver preso il controllo del corpo di Master Chief è scomparsa, così come la dottoressa Halsey, sostituita dall’ambizioso James Ackerson.

IL CAST Nel cast di Halo 2 torna Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, Jen Taylor è ancora Cortana, Natasha McElone è confermata nel ruolo della dottoressa Catherine Halsey, la creatrice del corpo degli Spartan. Confermati anche Yerin Ha (Kwan Ha), Bokeem Woodbine (Soren-066), Danny Sapani (Capitano Jacob Keyes), Olive Gray (la dottoressa Miranda Keyes). Tra le new entry si segnala quella di Joseph Morgan nei panni di James Ackerson.

L'INTERVISTA A BOKEEM WOODBINE Bokeem Woodbine ha parlato della seconda stagione di Halo con la stampa durante un junket per il lancio dei nuovi episodi. “La seconda stagione è più ricca e avvincente della prima perché ci sono dei nuovi personaggi che aggiungono una nuova prospettiva ai fatti. Visitiamo più pianeti e il pubblico ha l’opportunità di vedere più cose rispetto ad Halo 1 perché gli Spartan e gli altri viaggiano in più mondi. La posta in gioco è più alta e aumenta l’interdipendenza tra i personaggi”, ha detto. Potete vedere il video completo dell’intervista di Sky TG24 a Bokeem Woodbine in testa a questa pagina.