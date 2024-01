La Favorita del Re, cosa sapere sulla serie tv su Sky da oggi

Arriva il 31 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now il period drama diretto da Josée Dayana (Il conte di Montecristo, I Misrabili, Le Relazioni Pericolose)

Arriva oggi 31 gennaio con tutti i suoi episodi disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, La Favorita del Re, nuova serie Sky Exclusive diretta da Josée Dayana (Il conte di Montecristo, I Miserabili, Le Relazioni Pericolose) che racconta la storia complessa, scandalosa e appassionata del re di Francia Enrico II e la cortigiana Diane de Poitiers.

La storia Diane de Poitiers (Isabelle Adjani), donna dalla straordinaria bellezza, determinata e seducente, conquistò il cuore del re di Francia Enrico II (Hugo Becker), vent'anni più giovane di lei, e ne divenne amante e consigliera. Ma con il re promesso sposo a Caterina de Medici (Gaia Girace), Diane dovette combattere per mantenere la sua influenza sul sovrano. Grazie alla sua intelligenza e scaltrezza riuscì a ritagliarsi un ruolo nelle dinamiche di corte. Sembrava, inoltre, che Diane avesse il potere di non invecchiare, la sua bellezza rimaneva immutata malgrado il tempo passasse inesorabile. Ma come tutti gli incantesimi, anche questo improvvisamente svanì…

LA PROTAGONISTA NELLA STORIA In qualità di cortigiana reale, la vita di Diane de Poitiers è stata eccezionale in molti modi. Ma Diane non è stata solo un'amante: è stata anche una stratega realmente capace di influenzare i giochi di corte che non ha mai esitato a usare il suo potere su Enrico II per i propri fini personali. Considerata una delle donne più belle del regno, morì a causa dei brodi d'oro che beveva ogni mattina per preservare la propria giovinezza.

IL CAST E LE LOCATION Una serie che porta sullo schermo la magnificenza del Rinascimento, girata nei meravigliosi Castelli della Loira. Il period drama rinascimentale in quattro puntate vede protagonisti Isabelle Adjani (The Story of Adele H., Call my Agent!), Hugo Becker (Leonardo, Gossip Girl, Call my agent!) e Gaia Girace (L'amica Geniale) nel ruolo di Caterina de Medici. Un cast magistrale che include anche Gerard Depardieu (Cyrano de Bergerac, Maigret), Samuel Labarthe (Criminal Games di Agatha Christie, The Forest), Virginie Ledoyen (The Beach, Addio mia Regina, Le Retour), Olivier Gourmet (Il sole di mezzanotte, Nemico pubblico n.1 - L'istinto di morte), Jeanne Balibar (Illusioni perdute, Cold War), Joeystarr (Polisse, Call My Agent!).

LA REGISTA Josée Dayana è nota soprattutto per i suoi adattamenti da romanzi come La maledizione dei templari, Il conte di Montecristo con Gérard Depardieu, I Miserabili con Gérard Depardieu e John Malkovich, Le relazioni pericolose con Catherine Deneuve e Rupert Everett e Milady con Arielle Dombasle. Nel 2008 ha diretto una miniserie in sei episodi adattata dai racconti di Fred Vargas. Dal 2015 ha diretto la serie di grande successo Capitaine Marleu per France 3.

LA PRODUZIONE Una produzione Passion Films e Ga&A Productions. France TV Distribution è il distributore a livello internazionale. SINOSSI

Per più di vent'anni, Diane de Poitiers è stata la favorita del re Enrico II. Nonostante il suo carattere forte e la sua leggendaria bellezza, Diane è solo una cortigiana e la sua posizione rimane fragile. L'imminente matrimonio di Enrico con Caterina de' Medici potrebbe mettere a repentaglio i suoi sogni di dominio. Diane farà di tutto per mantenere la sua influenza. Ma la passione con Enrico, di vent'anni più giovane di lei, che è la chiave del suo potere, può davvero durare per sempre?