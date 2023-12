Il giro del mondo in 80 giorni, trama e cosa sapere sulla serie tv

Serie TV

Il giro del mondo in 80 giorni, il cast della serie TV

La miniserie in 8 episodi, ispirata al celebre romanzo d'avventura, debutta su Rai 2 mercoledì 27 dicembre. Pragonista dello show è David Tennant ma, nel cast, ci sono anche due italiani

Mercoledì 27 dicembre debutta su Rai 2 la miniserie Il giro del mondo in 80 giorni, adattamento televisivo del romanzo di Jules Verne. David Tennant è il gentiluomo vittoriano Phileas Fogg. Dopo aver letto un articolo sul modo in cui la tecnologia ha cambiato il viaggio, Fogg lancia agli altri membri del Reform Club una sfida: fare il giro del mondo in 80 giorni. Riuscirà ad abbondonare i comfort della sua poltrona, su cui è seduto da oltre vent'anni, per avventurarsi nel mondo?

Ibrahim Koma è Jean Passepartout, l'astuto valletto di Fogg. L'attore ha raccontato al New York Times di essersi stupito quando ha scoperto che l'adattamento immaginava Passepartout come un uomo nero. “Nel libro i personaggi non si evolvono davvero, ma nella nostra serie ci sono vere evoluzioni. Per Passepartout la sfida è fidarsi delle persone, perché quando sei nero ci sono sempre dei pregiudizi", ha dichiarato. "Passepartout trova sempre il modo di ottenere ciò che vuole. È molto intelligente e, sebbene non sia un avventuriero, non ha scelta"