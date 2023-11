La nuova produzione in stop motion uscirà il 28 dicembre (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) su Netflix

La piattaforma di streaming ha pubblicato il primo trailer de La concierge Pokémon, la nuova serie tv in stop motion in arrivo su Netflix. In questa produzione vedremo i Pokémon alla ricerca di un po’ di relax in un resort.

La concierge Pokémon, tutto quello che c'è da sapere Iku Ogawa ha diretto l'attesa serie tv dedicata al mondo dei Pokémon, uno dei franchise di maggior successo al mondo: dai videogiochi ai cartoni animati passando per film, libri e tanto altro ancora. Netflix ha rilasciato il trailer de La concierge Pokémon regalando le prime immagini del lavoro. La serie tv, realizzata in stop motion, vedrà la giovane Haru rivestire il ruolo di concierge in un resort dedicato al benessere dei Pokémon. Il filmato ha mostrato la protagonista alle prese con le attività più disparate con l'obiettivo di regalare momenti di pace e benessere agli ospiti. Al suo fianco un esemplare di Psyduck, Pokémon appartenente alla prima generazione.

La sceneggiatura della serie tv Netflix è stata scritta da Harumi Doki, mentre concept art e character design sono stati curati da Tadahiro Uesugi. Have a Good Time Here della cantante giapponese Mariya Takeuchi è la colonna sonora del trailer.

Netflix Italia ha distribuito anche la sinossi ufficiale: "Ambientato in un resort per Pokémon di un'isola del sud, la serie racconta la storia della nuova concierge Haru, che poco a poco comincia a riscoprire se stessa mentre insieme agli altri dipendenti si prende cura dei Pokémon che arrivano in visita". La concierge Pokémon debutterà sulla piattaforma di streaming tra poche settimane, più precisamente il 28 dicembre.