Amazing, Fabio De Luigi presenta il suo show al Lucca Comics 2023

Sette giorni davanti alle telecamere con tanti amici per mettere su uno show che è un esperimento abbastanza unico nel suo genere. Fabio De Luigi non riesce a contenere l'entusiasmo alla vigilia del debutto su Prime Video con Amazing - Fabio De Luigi , un prodotto comedy originale targato Freemantle Italia, distribuito dal 3 novembre da Prime Video - contenuto disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick. L'attore è stato l'ospite d'onore al Cinema Astra dove si è riunito il pubblico del Lucca Comics & Games 2023 per una speciale anteprima . Ecco cosa ha detto De Luigi a proposito del suo One Man Show che è anche un pazzesco reality.

Amazing Fabio De Luigi, un “One Prank Show”

A quasi trent'anni dall'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, nel quale si è conquistato un posto importante grazie al suo impegno in campo cinematografico, televisivo e teatrale, Fabio De Luigi è pronto per una nuova avventura per la tv in streaming nella quale si è messo parecchio alla prova.

Amazing - Fabio De Luigi, un esperimento che va oltre i classici reality show e One Man Show, porta in tv la formula “One Prank Show”, col protagonista – De Luigi, appunto – spesso inconsapevole di ciò che stava accadendo durante le riprese.

Se infatti, il cinquantaseienne comico romagnolo, è stato sempre consapevole dell'esistenza delle telecamere, non è stato sempre certo dei risvolti della sua avventura, a metà tra finzione e realtà.

Non si può mai sapere, in effetti, cosa può accadere quando si incontrano personaggi dalla verve incontenibile come Elio, Virginia Raffaele, la Gialappa's Band, tutti nomi che De Luigi ha incontrato nella sua carriera.

La carriera è, oltretutto, il punto di partenza, il pretesto, da cui muove lo show. L'attore e regista che viene chiamato a ritirare un premio, si ritroverà al centro, suo malgrado di una notte avventurosa nell'hotel di lusso che lo ospita con conseguenze, inutile dirlo, esilaranti.