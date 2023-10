Addio a Matthew Perry. Sky lo ricorda con "Friends: The reunion"

L'iconico interprete di Chandler Bing in Friends, ci ha lasciato a soli 54 anni. Sky Serie ripropone lo speciale che due anni fa ha visto l’attore riunirsi con gli storici colleghi di set della serie che lo ha reso popolare in tutto il mondo. FRIENDS: THE REUNION. Appuntamento per oggi alle 17.30 su Sky serie per poi essere riproposto alle 19.25 e alle 21.15. Anche on demand su Sky e in streaming su NOW