Il finale della sesta stagione di Élite

La sesta stagione di Élite ripartiva dopo la morte di Samuel per mano del padre di Ari, Patrick e Mencia. Al centro della storia però c’è Iván, che entra in una spirale autodistruttiva fatta di feste e droghe e, dopo la festa di Carnevale all’Isadora House, viene investito da un’auto in corsa e si ritrova a lottare fra la vita e la morte. Nel corso delle puntate, in pieno stile Élite, con una serie di flashforward ci viene rivelato chi ha investito Iván. Dopo molti sospetti che si rivelano infondati, nell’ultima puntata viene rivelato che a bordo dell’auto c’erano Sara e Mencia: quest’ultima a un certo sviene e la prima perde il controllo dell’auto e investe Iván. In preda al panico, Sara chiama Raúl che la convince a spostare Mencia al posto del guidatore per far ricadere la colpa su di lei. Ma non è finita qui: nei minuti finali Ari, Patrick e Mencia decidono di lasciare Madrid insieme al padre, Iván si risveglia dal coma e mentre Isadora, Dídac e Pau si trovano nel cortile di Las Encinas, un SUV passa davanti all’istituto e inizia a sparare sugli studenti.