I Griffin 22, Meg ha un bambino nella nuova stagione

I Griffin 22 è appena approdata sul piccolo schermo e già fa parlare molto di sé.

La serie animata nata dal genio di Seth MacFarlane arriva con la 22esima stagione, di cui il primo episodio è già andato in onda negli Stati Uniti. Il primissimo atto ha mostrato qualcosa di assolutamente inaspettato: la figlia di Peter e Lois, Meg Griffin, dà alla luce un bambino.

Meg si offre volontaria come madre surrogata per aiutare Bruce e il suo compagno Jeffrey ad avere un figlio.



Insomma, il primo episodio di questa nuova stagione ha portato un grande cambiamento. A differenza degli episodi che vedono protagonista Meg, stavolta però le cose non sono finite male, anzi. A parte il fatto che Meg, come vedremo, mentirà dichiarando che Bruce e Jeffrey non vogliono più il bambino per tenerselo lei, alla fine il lieto fine è assicurato (fortunatamente).

Nelle 21 stagioni precedenti, questa serie animata ci ha abituati al fatto che - quando Meg è al centro della storia - ne esce sempre qualcosa di un po’ spiacevole, facendo emergere dettagli che introducono qualche aspetto negativo della sua personalità.

Abituati a questa tendenza, il pubblico inizialmente era alquanto intimorito perché aveva paura che pure stavolta, trattando di un tema così delicato e importante come quello dell’avere un bambino e dell’argomento correlato della maternità surrogata, si potesse finire a immaginare il peggio. E invece no, le cose si sono risolte al meglio. Sempre chiaramente tenendo conto del tono, dell’umorismo e del ritmo tipici de I Griffin, chiaramente.

Nell’episodio numero uno della stagione 22, che si intitola in maniera assai eloquente Fertilized Megg, vediamo la figlia di casa Griffin dichiarare la sua volontà di aiutare la coppia di concittadini gay ad avere un figlio. Si vede poi anche il parto stesso, grazie a un montaggio che sintetizza in pochi secondi i nove mesi di gestazione.

La madre e il bambino stanno bene, come si suol dire in questi casi. Il parto è andato per il meglio e non ci sono state complicazioni.

Presto il bambino ritorna dai suoi genitori, non prima però di dare una svolta un po’ drammatica alla trama.

Infatti vedremo Meg che cerca di trattenere a sé il bambino più a lungo di quanto dovrebbe, raccontando una bugia per non doversi staccare dal neonato. Ciò che dirà in giro sarà che Bruce e Jeffrey ci hanno ripensato e che hanno rifiutato il figlio, ma invece si scoprirà poi che si tratta di una menzogna e che, anzi, Meg ha tentato con l’inganno di tenere lontani i due per non doversi staccare dal piccolo.



In fondo a questo articolo potete guardare una clip a tema tratta dal primo episodio de I Griffin 22, condiviso dall’account ufficiale di X di Family Guy (titolo originale della serie animata).