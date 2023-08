Addio a David Jacobs, il papà di 'Dallas' aveva 84 anni

E' morto in California all'età di 84 anni David Jacobs, sceneggiatore e produttore della soap culto degli anni '80 'Dallas' e del suo spin off 'California' (Knots landing), andate in onda sulla Cbs e sulle emittenti di mezzo mondo. Gli era stato diagnosticato l'Alzheimer ed è deceduto in seguito a una serie di infezioni. 'Dallas' partì nel 1978 come una mini-serie in cinque puntate ma ebbe un tale successo che andò avanti per 14 stagioni e 357 episodi, fino al 1991. Fu una delle prime serie a essere distribuite in quasi tutto il mondo (90 Paesi) con doppiaggi in 67 lingue diverse. Gli episodi più famosi rimangono l'attentato a J.R. e quello in cui si svelava il colpevole che fu seguito in America da più di 83 milioni di persone, con uno share del 76%. Anche la serie 'California', ambientata in un sobborgo di Los Angeles, è andata avanti per 14 stagioni sulla Cbs per un totale di 344 episodi, tra il 1979 e il 1993.