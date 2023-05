Robert Downey Jr. restaura auto in Downey's Dream Cars: il trailer

Robert Downey Jr. e il figlio undicenne Exton sono i protagonisti del nuovo trailer di Downey's Dream Cars, il reality show di HBO Max. Una storia alquanto unica nel suo genere, che vede il 58enne rubacuori di Hollywood mostrare in anteprima al pubblico la sua formidabile collezione di automobili d'epoca degli anni Sessanta e Settanta. E ora, con l’aiuto di professionisti del settore, avvierà il progetto di restaurare le auto in modo del tutto eco-compatibile: un processo che sarà possibile seguire direttamente su HBO.

Robert Downey Jr e suo figlio Exton nel nuovo reality show di HBO Max

Una coppia perfetta per il nuovo reality show di HBO Max. Il compito del piccolo Exton, infatti, è chiaramente quello di ridimensionare l’ego del papà Robert Downey Jr ogni qual volta si gonfi in maniera eccessiva. “Siamo sicuri che sia la persona giusta per ospitare questo spettacolo?”, chiosa Exton nel trailer rivolgendosi alle telecamere dopo che la star di Hollywood ha usato aggettivi esagerati per descriversi. Fortunatamente, però, Robert prende le strigliate del figlio in maniera ironica, il che potrebbe essere davvero uno dei punti di forza dello show.

Dall’altro lato c’è l’incredibile passione dell’attore per le auto d’epoca, in particolare per quelle costruite durante la sua infanzia. “Le auto degli anni '60 e '70 ti fanno battere il cuore un po' più forte”, dichiara Robert all’inizio del trailer di Downey's Dream Cars. E ora che finalmente è riuscito a collezionare alcuni dei suoi modelli di auto preferite, finalmente Robert ha scelto di mettere insieme un team di professionisti che fosse pronto a restaurarle senza inquinare il pianeta. Una sceneggiatura perfetta per un nuovo reality show.