Fondazione 2, il trailer svela la data d'uscita della nuova stagione

Il prossimo luglio 2023 arriverà su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la seconda stagione della serie di fantascienza che ha incantato il pubblico

Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser trailer della seconda stagione di Fondazione, l'epica saga dello showrunner David S. Goyer. La serie debutterà il 14 luglio 2023 con i nuovi episodi (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che promettono emozioni, mistero e meraviglia. Basata sulla pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov, con un cast internazionale guidato dagli attori nominati agli Emmy Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey, la seconda stagione è composta da dieci episodi ma solo il primo uscirà in contemporanea in tutto il mondo. seguito poi da nuovi episodi settimanali ogni venerdì.