Esce “Black Knight”, nuovo K-drama ambientato nel 2071: cosa sapere

Esce oggi su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il nuovo dramma post-apocalittico: la piattaforma di streaming spera di replicare il successo di altre produzioni sudcoreane (come Squid Game e Avvocata Woo). È ambientato in un futuro distopico in cui il pianeta Terra è stato devastato dall'inquinamento. Per avere rifornimenti d’aria e sopravvivere all’esterno, le persone si affidano a corrieri chiamati Cavalieri. Tra di loro c’è il leggendario 5-8

La trama di Black Knight

Il nuovo K-drama è ambientato nel 2071, in un futuro distopico in cui il pianeta Terra è stato devastato dall'inquinamento. La maggior parte della penisola coreana è una terra desolata, le città sono ricoperte di sabbia e avvolte da un vento polveroso. In questo scenario post apocalittico, solo l’1% dell’umanità è riuscita a sopravvivere: l’inquinamento dell’aria, infatti, ha ucciso il 99% della popolazione. Troviamo una società strutturata in classi sociali rigide, in cui il bene più prezioso è l’ossigeno. I superstiti, infatti, raramente escono di casa ma quando lo fanno, a causa dell’atmosfera tossica, devano indossare maschere antigas e stare attaccate a un respiratore. Per ottenere i propri rifornimenti d’aria, le persone si affidano a corrieri chiamati Cavalieri: si tratta di un gruppo di autisti, specializzati nelle consegne, che portano le scorte a destinazione e le proteggono dai ladri. Tra di loro c’è il leggendario 5-8: nonostante cerchi di fare il suo lavoro al meglio, grazie anche alle sue grandi capacità di combattimento, si accorge che le classi sociali più alte hanno un accesso privilegiato all’ossigeno e alle altre risorse rispetto a quelle più basse. Decide, quindi, di non stare a guardare ma di cercare di mettere fine a quest’ingiustizia. La sua vita, poi, cambia per sempre quando incontra Sa-wol, un rifugiato che sogna di diventare un "Cavaliere delle consegne" come lui.