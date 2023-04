La Giustiziera Senza Nome, la serie tv arriva su Sky

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, Questo atipico western al femminile con protagonista Kate Bosworth è in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 14 aprile

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Le note delle canzoni di un jukebox, il ritmo della vita di una cittadina del Montana e il suono dei nomi sulla black list di una misteriosa assassina sono gli ingredienti della nuova serie La Giustiziera Senza Nome, presentata in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2022. Scritta e creata da Michael Polish (Twin Falls Idaho) questo atipico western al femminile con protagonista Kate Bosworth (21, Still Alice) è in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 14 aprile.



Una giovane ragazza con un futuro luminoso, con la prospettiva di lavorare nell’azienda di famiglia, dopo la morte del padre scopre segreti che la portano a decidere di voler fare giustizia una volta per tutte. Si trasforma così in “The Woman” (Kate Bosworth), misteriosa assassina, che comincia a seminare il terrore in un piccolo villaggio del Montana in cerca di vendetta. Nessuno conosce la sua storia, né la profonda motivazione che la spinge ad agire, ma tutti sanno che finire sulla sua lista vuol dire rischiare la vita. Guidati dal terrore e dal panico di dover fronteggiare un pericolo sconosciuto e inarrestabile, gli abitanti della città cercano un modo per fermare la giustiziera senza nome.



Nel cast anche Jasper Polish (Animal Kingdom), Joseph R. Gannascoli (I Soprano), Mary Anne McGarry (NCSI - Unità Anticrimine, Hitchcock) Roy Lee Jones (Zodiac, Daredevil), Jasper Polish (Force of Nature) e Lance Henriksen (Aliens).

Una produzione Make Pictures Productions, con Kate Bosworth e Michael Polish come executive producers. Distribuzione Endeavor Content.



LA GIUSTIZIERA SENZA NOME | Dal 14 aprile su Sky e in streaming su NOW