Game of Thrones, un nuovo prequel su Aegon il Conquistatore

Secondo le fonti di Variety, HBO avrebbe già avviato la discussione sullo spin-off. Al centro della storia la nascita della dinastia Targaryen e l'avvio del suo dominio su Westeros

Dopo il grande successo della prima stagione di House of the Dragon e la conferma ufficiale della seconda, HBO e Warner Bros. intendono procedere nei loro progetti spin-off di Game of Thrones, la saga fantasy ispirata ai libri di George R. R. Martin. Così sembra essere in dirittura d'arrivo la preproduzione di un nuovo prequel sui Targaryen che stavolta dovrebbe vedere al centro dell'azione Aegon I e la sua conquista del continente.

Nessun nome per la sceneggiatura A riportare la notizia in esclusiva è Variety, secondo cui le discussioni sul progetto sono già iniziate. Nessun commento ancora da parte di HBO, per l’ufficialità, dunque, ci sarà da attendere. In ogni caso, spiega il magazine specializzato e fonte affidabile di notizie dal mondo dell’intrattenimento americano, il progetto si trova ancora in fase embrionale e non ci sono ancora ipotesi o rumor sui nomi degli sceneggiatori. Le fonti di Variety, però, assicurano la volonta di HBO di avanzare verso la fase di sviluppo. Secondo le stesse fonti, la serie potrebbe essere preceduta da un film introduttivo, anche se al momento è tutto ancora in divenire. leggi anche House of the Dragon 2, Ryan Condal parla delle prossime stagioni

La trama della serie La serie tv racconterebbe i fatti che portarono alla conquista del continente di Westeros da parte di Aegon I e la nascita della dinastia dei Targaryen, più volte citati in Game of Thrones e nella prima stagione di House of the Dragon. Aegon, con le sue sorelle-mogli Visenya e Rhaenys, riuscirono grazie al loro esercito e ai loro tre draghi a conquistare e unire i sette regni fatta eccezione per Dorne. Aegon divenne quindi il primo re di Westeros, il primo a sedersi sul Trono di Spade, il capostipite della dinastia che avrebbe poi dato i natali a Daenerys Nata dalla Tempesta. Gli eventi della serie sono collocati circa 300 anni prima di quelli di Game of Thrones. leggi anche House of the Dragon, il dolore di una regina. Recensione episodio 10

GLI ALTRI PROGETTI SU GAME OF THRONES Dopo la fine di Game of Thrones nel 2019, sono stati tanti i progetti spin-off di cui si è parlato. Finora l'unico ad aver visto la luce è appunto House of the Dragon, la cui prima stagione è andata in onda su HBO, in esclusiva per l'Italia su Sky e in streaming solo su Now nell'estate del 2022. Un altro progetto sulla nascita degli Estranei e del Re della Notte con Naomi Watts nel cast è stato abbandonato dopo che erano stat girate alcune scene. Rimane invece in piedi l'idea di un sequel incentrato sul personaggio di Jon Snow, interpretato da Kit Harington.