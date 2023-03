The Night Agent, annunciata la seconda stagione

Come riportato da Variety, la seconda stagione della serie TV sarà composta da dieci episodi

Variety ha confermato la seconda stagione della serie TV The Night Agent, uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) giovedì 23 marzo. Il magazine ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la produzione con protagonista Gabriel Basso.

Shawn Ryan , creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie TV, ha dichiarato: “La scorsa settimana è stata un turbine perché finalmente siamo stati in grado di condividere The Night Agent con il mondo”.

Il magazine ha annunciato il rinnovo della serie TV che avrà una seconda stagione formata da dieci episodi . The Night Agent, basata sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk, vede Gabriel Basso nei panni di un agente dell’FBI, nel cast Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano, D. B. Woodside e Hong Chau.

Il creatore ha aggiunto: "Vedere la straordinaria reazione allo show è stata una grandissima gioia e il merito è del nostro cast, dei nostri sceneggiatori, dei nostri registi, della nostra crew e dei nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o entusiasti di iniziare la seconda stagione per condividere le prossime avventure di Night Agent con i nostri nuovi fan”.

Jinny Howe, Vice President of drama series di Netflix, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di vedere The Night Agent offrire una performance straordinaria ed essere accolta immediatamente in tutto il mondo”.