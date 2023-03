Gianni Morandi intona la canzone di Mare Fuori in un video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Nun te preoccupa’, guaglio’. Ce sta ‘o mar’ for’”. Mentre cammina in un prato fresco di primavera, Gianni Morandi ascolta le note in arrivo dal cellulare stretto tra le mani e canticchia, in un dialetto napoletano a tratti improvvisato, la colonna sonora di Mare Fuori. Nel video pubblicato sui social e diventato subito virale il cantautore bolognese ha esternato così la passione per la serie tv che ha segnato i record di streaming sia su Raiplay sia su Netflix e che, con il brano 'O Mar For, vanta 27 milioni di ascolti su Spotify e 31 milioni di visualizzazioni del video su YouTube. Anche la performance di Morandi ha ottenuto innumerevoli like e commenti entusiasti, primo fra tutti quello colmo di cuori rossi lasciato da Carolina Crescentini che, nella serie, interpreta la direttrice dell’Istituto Penale per i Minorenni di Napoli, ispirato al reale carcere minorile di Nisida. Nel post Morandi ha anche taggato il compositore Stefano Lentini, autore del brano insieme al cantautore e attore Raiz, al musicista Lolloflow e all'attore Matteo Paolillo, che canta sotto lo pseudonimo di Icaro e che, nella serie, interpreta Edoardo Conte detto 'O Poeta, membro della famiglia camorrista Ricci e detenuto nel carcere minorile. Lo scorso febbraio Morandi aveva già incrociato il cast di Mare Fuori sul palco della 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove aveva affiancato come co-conduttore il direttore artistico Amadeus e aveva assistito alla promozione della terza stagione della serie.