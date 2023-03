Mare Fuori, il regista Ivan Silvestrini saluta O Chiattillo

Fine riprese per il personaggio della serie tv: il post del regista con un commosso Nicolas Maupas Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La serie Mare Fuori è uno degli eventi televisivi dell’anno. Quello verso il prodotto è stato un lento innamoramento, perché non si tratta di una serie alla sua prima stagione. Eppure, quest’anno il riscontro è stato enorme, tanto che ad averne beneficiato sono state anche le stagioni precedenti, con straordinari boom di visualizzazioni in streaming. I personaggi della serie sono acclamati e la stessa narrazione è diventata quasi un caso sociale, soprattutto perché le tematiche trattate sono molto delicate e capaci di fare una gran presa sul pubblico. I personaggi, come in ogni serie, entrano e dopo aver terminato il loro percorso escono di scena, talvolta lasciando un vuoto grande nel cuore del pubblico. Così è anche in Mare Fuori, dove l’annuncio dell’addio di O Chiattillo ha generato tante reazioni nel pubblico, che non si sente pronto a dire addio a uno dei suoi personaggi preferiti.

L’addio di O Chiattillo approfondimento Mare Fuori 4, in arrivo la quarta stagione Ad annunciare l’addio di O Chiattillo, soprannome del personaggio di Filippo Ferrari, è stato il regista della serie, Ivan Silvestrini, che tramite un post social ha salutato il personaggio, che è stato così importante nello sviluppo di moltissime dinamiche interne che hanno appassionato il pubblico fin dalla prima stagione. “Quanto mi hai commosso piccolo grande Lord. Questo è il tuo ultimo ciak, l’ho ritrovato e adesso comincia l’attesa per ritrovare te, dove ti ho lasciato od ovunque sarai, ma tanto ti troverò, perché dietro di te lasci una scia di luce che non si può spegnere”, ha scritto il regista pubblicando uno scatto insieme al suo interprete, Nicolas Maupas. Il post è particolarmente significativo non solo per le parole spese dal regista ma anche perché nello scatto a corredo, l’attore ha gli occhi carichi di lacrime, il che sottolinea l’amore che tutti i protagonisti di Mare Fuori mettono in questo progetto e nel raccontare i loro personaggi.

FOTOGALLERY @Picomedia Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Mare Fuori 3, cast e personaggi della serie TV da Ciro a Carmine Proseguono le avventure dei detenuti del penitenziario minorile di Napoli, alle prese con la detenzione, la crescita, le crisi di coscienza, l'amicizia e l'amore. Ecco i voti dei personaggi del prison drama che piace tanto al pubblico dei giovani adulti in onda in streaming dal 1° febbraio Carolina Crescentini sarà presto di nuovo Paola Vinci, la direttrice dell'Istituto di pena minorile dove è ambientato Mare Fuori, la serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia che torna in streaming a partire dal 1°febbraio con gli episodi della terza stagione. Il titolo sarà poi in programmazione su Rai 2 da mercoledì 15 febbraio Carolina Crescentini ha anticipato durante le interviste promozionali per lo show che nelle nuove puntate, il suo personaggio, che non è più solo la direttrice del penitenziario per i giovani detenuti, l'ha commossa parecchio, già in fase di lettura del copione. Qui l'attrice posa col suo compagno di avventura sul set, Carmine Recano, al photocall di presentazione della nuova stagione Carmine Recano tornerà nei panni di Massimo Esposito, il comandante della polizia penitenziaria che tiene a cuore le sorti dei giovani detenuti dello show. Nel cast principale fin dai primi episodi, ha maturato un legame speciale con Paola

Chi è O Chiattillo GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv O Chiattillo è il soprannome che nel carcere minorile viene dato a Filippo Ferrari, un detenuto diverso dagli altri per educazione e atteggiamento. Non è napoletano ma è milanese, proviene da una famiglia benestante ed è una giovane promessa della musica, essendo un ottimo suonatore di pianoforte. Durante una vacanza a Napoli, però, commette un grave errore che lo porta a conoscere la realtà del carcere minorile locale, dove interagisce con tutti i suoi “abitanti”, diverso ma, dopo tutto, non così tanto. Chiattillo, nel linguaggio napoletano, indica un ragazzo di buona famiglia e può essere utilizzato sia in senso affettuoso che dispregiativo.