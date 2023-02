Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, trama e cast

La nuova miniserie di Rai 1 debutta il 13 febbraio in prima serata. Al centro della storia, una profiler sessantenne chiamata a risolvere alcuni omicidi in un paesino di montagna

Elena Sofia Ricci, vista di recente sul palco dell’Ariston ( FOTO ), è la profiler Teresa Battaglia nella miniserie in tre episodi Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia. Una donna risoluta, decisa a trovare la verità, ma costretta a fare i conti con i primi segni di una malattia degenerativa.

Teresa Battaglia è una profiler di sessant’anni, appena arrivata in un paesino di montagna. Un luogo che pare un paradiso, ma che nasconde tra le sue strette vie oscuri segreti. Qui, per difendere un gruppo di bambini maltrattati da chi avrebbe dovuto proteggerli, un killer sta spargendo sangue e seminando terrore.

Le parole di Elena Sofia Ricci

“Un personaggio straordinario, una donna estremamente controversa”: così Elena Sofia Ricci descrive il suo personaggio. Una donna dal passato difficile, che l’ha portata a essere dura e costante, talvolta un po’ scorbutica ma con un lato materno che non manca di nascondere quando parla con i bambini. Teresa Battaglia è una profiler che pone l’accento sulla psiche del serial killer, cercando di capire il perché delle sue azioni. “Sente che c’è una parte di bontà in tutto questo, ed è estremamente strano e controverso. Eppure lei lo comprende”: ecco perché si tratta, per Ricci, di un personaggio davvero interessante.