Dal creatore di Peaky Blinders una serie sulla scena ska di Birmingham

A West Bromwich e dintorni è stato avviato un casting per una nuova serie drammatica targata BBC, This Town Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si intitola This Town il nuovo progetto ideato dal creatore del successo Peaky Blinders, Steven Knight. Secondo le prime notizie ufficiali questa serie racconterà la storia di una famiglia allargata e di quattro giovani che sono attratti dal mondo dello ska e della musica 2 Tone. Questo genere si è diffuso tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 a Coventry e Birmingham, riunendo giovani di diversa estrazione sociale e dando vita a band che sono poi rimaste nella storia, come The Specials e The Beat.

This Town: il cast approfondimento Peaky Blinders 6, cosa sapere dell'ultima stagione Ambientata nel 1981, durante le grandi tensioni sociali in quella zona del Nord Europa, questa nuova serie ritrova nel cast per il momento Nicholas Pinnock, Michelle Dockery e David Dawson. Le riprese di This Town sono iniziate lo scorso novembre 2022, ma da poco chi è passato dalle parti delle West Midlands ha potuto notare set e scenografie per girare alcuni episodi. Tuttavia ancora è in corso il casting e quindi qualche aspirante attore o attrice può ancora sperare di avere un posto in questa nuova avventura di Knight.

Casting in corso GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Mad Dog 2020 Casting è alla ricerca di soggetti “skinhead” per fare da comparse nella serie This Town, quindi requisito fondamentale avere i capelli rasati o inesistenti. Per partecipare alle selezioni il processo è semplice, bisogna risiedere a West Bromwich e dintorni ed essere disponibili fino a fine febbraio. La serie sarà divisa in sei episodi anche se non è ancora stata confermata una data di uscita che sarà comunque entro la fine del 2023. L’idea di Steven Knight "Questo è un progetto a cui tengo molto" ha detto Steven Knight alla BBC. “Riguarda un'epoca che ho vissuto e che conosco bene e coinvolge personaggi con cui sento di essere cresciuto. È una lettera d'amore a Birmingham e Coventry, ma spero che le persone di tutto il mondo si immedesimeranno in essa”. L’autore di Peaky Blinders e SAS Rogue Heroes sa sicuramente di cosa sta parlando e conosce le varie sfumature della storia che vuole mettere in scena con This Town, quindi sarà un valore aggiunto la sua esperienza personale e la sua appartenenza a quella cultura e quel paese.