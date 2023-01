La ragazza di neve, cosa c'è da sapere sulla nuova serie made in Spain

La nuova serie spagnola targata Netflix ci trascina in una lunga e intrigata, indagine incentrata sulla sparizione di una bambina. Nei sei episodi toccherà alla giovane giornalista Miren provare a ricostruire ciò che è successo davvero in quel 5 gennaio 2010, sperando non sia troppo tardi per ritrovare la piccola Amaya

Una bimba scomparsa in una Malaga mai così oscura

È il 5 gennaio 2010. Nella città andalusa come in tutta la Spagna è la giornata della Cabalgada de los Reyes Magos, una parata in cui tre personaggi vestiti da Re Magi lanciano dolciumi e caramelle ai più piccoli. Tra i bambini che assistono alla sfilata c’è anche Amaya Martín, una bimba di tre anni che in quel giorno di festa scompare da un momento all’altro lasciando nello sconforto i genitori. Il tentativo di ritrovare Amaya sarà al centro di un’indagine che si dipanerà per più di dieci anni, grazie anche alla testardaggine di Miren, una giornalista decisa a non mollare il caso. La ragazza di neve è una classica serie che si muove al confine fra il thriller e il giallo, ispirandosi piuttosto chiaramente a casi di cronaca realmente accaduti. Lo show è però soprattutto prima di ogni cosa l’adattamento piuttosto fedele di un bestseller omonimo, capace di appassionare in patria e all’estero. L’autore del libro è Javier Catillo, seguitissimo autore malagueño che si è dedicato agli studi di management prima di dedicarsi alla scrittura con discreto profitto. Lo scrittore può infatti vantarsi di avere venduto oltre un milione di copie nel mondo con le sue opere tradotte ormai in ben 60 lingue (compresa la nostra). Un successo che si è accompagnato anche a un grande ritorno in termini di visibilità sui social, dove il giovane romanziere trentaseienne è quasi un influencer. Castillo ha seguito da vicino questa trasposizione sullo schermo di uno dei suo lavori più famosi, avallando le piccole-grandi differenze che permangono tra libro e prodotto televisivo.